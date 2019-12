Un famoso cantante ha scritto 4 canzoni per Francesco Monte

Francesco Monte, ex corteggiatore e successivamente tronista del programma televisivo “Uomini e Donne” condotto da Maria De Filippi ed ex concorrente della terza edizione del reality show “Grande Fratello Vip” ha dimostrato di possedere ottime abilità canore ed imitative.

Il bel 31enne ha infatti partecipato all’ultima edizione del programma televisivo di Rai 1 “Tale e Quale show” come concorrente. La celebre trasmissione condotta da Carlo Conti premia il talento dei personaggi famosi nell’imitare, vocalmente e visivamente, importanti cantanti. Il talent show prevede infatti una gara fra dodici vip, sei uomini e sei donne, con il compito di imitare personaggi famosi nel mondo della canzone.

Nel corso delle puntate Francesco Monte ha imitato: Mahmood (classificandosi quarto), Tommaso Paradiso voce dei TheGiornalisti (classificandosi nono), Ed Sheeran (vincendo la puntata), Cesare Cremonini (classificandosi undicesimo), Rag’n’Bone Man (classificandosi quinto), Gianluca Grignani (classificandosi secondo), Nek (classificandosi terzo), John Legend (vincendo la puntata). La classifica finale, data dai punti guadagnati da ciascun cantante nel corso delle puntate più dieci punti bonus assegnati nell’ultima puntata da ogni giudice e dai coach, ha visto Francesco posizionarsi al terzo posto (vincitore: Antonio Mezzancella, al secondo posto Lidia Schillacci).

Le esibizioni di Francesco hanno sorpreso spettatori e giudici e da quanto rivelato dal settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini i riscontri positivi avrebbero trovato conferma in un’importante proposta lavorativa in ambito canoro ricevuta dal bel tarantino da parte di un importante cantante, queste le parole del settimanale: “Francesco Monte, che ha mostrato discrete doti canore, ha ricevuto una telefonata inaspettata da Totò Cutugno. Il cantante ha scritto quattro pezzi per l’ex tronista. E la collaborazione è già in atto”.

Francesco ha rivelato di non aver mai cantato di fronte a più di cinque persone prima della sua partecipazione alla trasmissione di Rai 1, di sicuro un grande cambiamento, che potrebbe magari portarlo a seguire una strada diversa da quella percorsa finora.