Ultimo su Instagram: "Non tornerò più al Festival di Sanremo"

Ultimo non parteciperà più al Festival di Sanremo come concorrente. La notizia è ufficiale e ad annunciarlo è stato l’artista stesso, che si chiama Niccolò Moriconi, attraverso un post sul suo account Instagram. Il motivo non è da attribuire a dei rancori personali (ricordiamo che il cantante era arrivato secondo e quarto in due edizioni nonostante fosse tra i favoriti alla vittoria).

Il vero motivo per cui Ultimo non sarà più a Sanremo è semplicemente perché vuole proseguire con la sua carriera cambiando pagina e provare nuove esperienze. Tra le risposte ai follower, troviamo: “L’ho detto anche nelle interviste prima del Festival: volevo chiudere un cerchio con ‘Alba’. L’ho fatto e quindi credo di non tornarci più. Volevo tornare a Sanremo per chiudere un cerchio artistico e se lo avessi fatto con un’altra canzone non avrebbe avuto senso. Ho sempre dato la precedenza a quello che sento e non a quello che funziona”.

Ultimo saluta definitivamente il Festival di Sanremo: quali sono i suoi prossimi progetti?

La prima partecipazione a Sanremo di Ultimo risale al 2018 quando, al debutto, ha vinto la categoria giovani con la canzone “Il ballo delle incertezze”. La successiva partecipazione, nel 2019, tra i big lo ha visto non vincere, nonostante fosse tra i favoriti.

Il Festival di Sanremo di quest’anno è stata la terza partecipazione di Ultimo. Nonostante fosse tra i favoriti, si è dovuto accontentare del quarto posto con ‘Alba’. Quindi al momento, per pensare a nuovi progetti, Ultimo saluta definitivamente il Festival di Sanremo.

Purtroppo al momento non si sanno i prossimi album a cui lavorerà l’artista. È molto probabile che sarà lui stesso a comunicare le novità sugli account social, visto che è seguito da milioni di persone, dai più piccoli agli adulti. La sua ultima frase prima di concludere è stata: “Ho sempre dato precedenza a quello che sento e non a quello che funziona“.