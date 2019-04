Ultimo rivela il perché non si è scusato con i giornalisti di Sanremo

Come ormai tutti ricorderanno, durante la conferenza stampa avvenuta dopo la finale del festival di Sanremo, il cantante Ultimo ebbe un duro scontro con i giornalisti irritato dalle troppe domande inerenti al fatto che il cantante anche se palesemente favorito dal pubblico, è finito poi per arrivare secondo alla finale della kermesse a causa della giuria d’onore che alla fine avrebbe ribaltato il risultato; in quell’occasione il vincitore della manifestazione fù il cantante Mahmood arrivato primo con suo stesso stupore.

Da quel giorno, Ultimo è stato al centro del mirino mediatico che per tutta risposta però, aveva deciso di non chiedere scusa ai giornalisti per i toni accesi usati durante la conferenza stampa. A tal proposito, Ultimo ha rilasciato recentemente un’intervista al giornale Vanity Fair in cui spiega i motivi che lo hanno spinto a non scusarsi.

Per prima cosa il cantante ha parlato delle aspre critiche che sono state mosse nei suoi confronti dichiarando apertamente: “Mi hanno dato del coatto, fascista, omofobo, ma la verità è che non sono niente di tutto questo”.

In seguito, ha tenuto a precisare che anche se è stato considerato come il rappresentante del “popolo contro l’élite”, lui in quella figura non si rispecchia affatto ed ha prontamente affermato: “Io di politica non ne so, e le generalizzazioni, come le strumentalizzazioni, mi amareggiano. Ho agito d’istinto, ed esprimersi d’istinto è pericoloso. Ma è il mio carattere: schietto, incontrollabile. Sto lavorando per migliorare“.

Finalmente ha spiegato anche i motivi che lo hanno spinto a non scusarsi ammettendo che secondo lui se avesse chiesto scusa si sarebbe ritornato a parlare di lui ma non della sua musica.

In fine, ha parlato anche del vincitore di Sanremo, Mahmood. A tal proposito ha dichiarato che tra loro non ci sono problemi e che va tutto bene.