Le Spice Girls, ovvero Geri Halliwell, Victoria Beckam, Emma Bunton, Mel B e Mel C sono un gruppo di ragazze che hanno ottenuto grande successo negli anni Novanta nel mondo della musica dove hanno portato il loro girl power, potere alle donne che è diventato il loro manifesto. Si sono poi sciolte a causa di screzi all’interno del gruppo, ma ora sembra che, per i 70 anni del regno della Regina Elisabetta, siano pronte a tornare ed esibirsi in suo onore.

Secondo i media inglesi, il quintetto, compreso anche Victoria Beckam, sarebbe pronto a tornare ed esibirsi al Queen’s Platinum Jubilee. Hanno fatto un po’ la storia della musica con tantissimi singoli e album in vetta alle classifiche. L’ultima apparizione musicale del gruppo risale al 2012 quando hanno cantato un medley dei loro più grandi successi esibendosi alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Londinesi.

La notizia di una loro possibile rimpatriata musicale è stata fornita da The Sun che afferma: “I capi della BBC sono determinati a organizzare uno spettacolo da ricordare e quale band è più iconica delle Spice Girls? L’invito è stato fatto e ora è nelle mani delle ragazze”.

Un evento che è molto importante a cui difficilmente rinunceranno, secondo il parere di molti. Inoltre, per loro sarebbe anche una occasione per tornare a esibirsi in un evento molto importante come il Giubileo di Platino, considerando anche il forte legame che le Spice Girls hanno da sempre con la famiglia reale e con la Regina Elisabetta.

Nel 2019, avevano organizzato una sorta di reunion e un tour, ma mancava Victoria Beckam per via dei suoi impegni con la casa di moda. La signora Beckam potrebbe far parte del gruppo, insieme a tutte le altre. Non ci saranno soltanto le Spice Girls, ma in base a quanto affermano gli organizzatori, stanno cercando di “riunire alcune delle più grandi star dello spettacolo del mondo per celebrare i momenti più significativi e gioiosi dei sette decenni di regno della regina”.