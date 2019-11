Tutti i vincitori degli American Music Awards 2019

Gli American Music Awards sono dei premi musicali americani fondati nel 1973 dal conduttore radiofonico e televisivo Dick Clark che, come in ogni stagione, anticipano i Grammy e i Billboard Award. Quest’anno sono stati consegnati il 24 novembre – in italia è stato possibile seguirli nella notte tra il 24 ed il 25 novembre a causa del fuso – al Microsoft Theater a Los Angeles.

Lo show, che è sato trasmesso dall’emittente statunitense ABC, ha visto trionfare la cantante statunitense Taylor Swift, che se con i premi dell’anno scorso era diventata la donna più premieta della rassegna, con quelli vinti in questa edizione è diventata l’artista ad aver vinto pù premi in assoluto, superando il numero di premi vinto da Michael Jackson. Inoltre hanno trionfato I BTS, famosissimo gruppo sudcoreano e Billie Ellish, che si è agggiudicata il premio “New Artist of the year”.

Nello specifico, Taylor Swift ha vinto il premio come Artista dell’anno, Video musicale preferito, Artista femminile preferito – Pop/Rock, Album preferito – Pop/Rock ed Artista preferito – Adult Contemporary. I premi Nuovo artista dell’anno e Artista preferito – Alternative Rock sono stati vinti da Billie Eilish, mentre la Collaborazione dell’anno è stata vinta da Camila Cabello e Shawn Mendes con la loro “Señorita”.

I BTS hanno vinto nelle categorie Social Artist preferito e Duo o gruppo preferito – Pop/Rock. La categoria Artista machile preferito – Pop/Rock è stato vinto da Khalid, Canzone preferita – Pop/Rock è stata vinta da Halsey con “Without Me”. Nelle categorie relative al genere del Rap/Hip-hop hanno vinto nella categoria Artista preferito Cardi B, l‘Album preferito è stato “Hollywood’s Bleeding” di Post Malone e la Canzone preferita “Old Town Road” di Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus.

Nelle categore Soul/R&B hanno vinto Bruno Mars come Artista maschile preferito, Beyonce come Artista femminile preferito, “Free Spirit” e “Talk” di Khalid hanno vinto rispettivamente come Album preferito e Canzone preferita. J. Balvin ha vinto come Artista preferito – Latin, Artista preferito – Contemporary Inspirational è stato vinto da Lauren Daigle, Marshmello ha vinto Artista preferito – Electronic Dance Music (EDM) ed infine la Colonna Sonora preferita è stata quella di “Bohemian Rhapsody” dei Queen.