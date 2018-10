Tutti i vincitori degli American Music Awards 2018

Il 9 ottobre si è svolta una delle più grandi manifestazioni musicali americane, gli American Music Awards, fondati nel 1973 da Dick Clark. I premi vengono assegnati da una lista di canditati selezionati che acquistano gli album; a questi si aggiungono i dati sugli ascolti in streaming e la popolarità ottenuta dagli artisti grazie ai social. A dominare quest’ultima edizione degli American Music Awards sono state due giovani artiste: Taylor Swift e Camila Cabello, che si sono guadagnate ben 4 statuette a testa.

Taylor Swift ha vinto il premio come miglior artista dell’anno, che è il premio più importante di tutta la manifestazione; a questo si aggiungono: il premio per il miglior album reputation, miglior tour e miglior artista femminile pop/rock. Con queste 4 statuette conquistate in quest’ultima edizione, Taylor Swift, a soli 29 anni, ha batutto il record diventando l’artista femminile ad aver vinto più American Music Award con 23 statuette totali, battendo il primato di Whitney Houston.

Mentre a Camila Cabello è andata la statuetta come miglior nuova artista dell’anno; le atre tre le ha conquistate per il singolo “Havana” nelle categorie: miglior collaborazione Young Thug, miglior video e miglior canzone pop/rock.

Gli altri vincitori

Gli altri vincitori di quest edizione sono: Post Malone a cui vengono assegnati i premi come miglior artista maschile pop/rock e miglior album rap/hip-pop; i Migos si aggiudicano il premio per miglior gruppo pop/rock; Kane Brown vince il premio come miglior artista maschile country, miglior album country e miglior canzone country; i premi come miglior artista femminile country e miglior gruppo country vengono assegnati a Carrie Underwood e Florida Giorgia Line; a Cardi B vanno i premi come miglior artista rap/hip-pop, miglior canzone rap/hip-pop e miglior canzone soul con Bruno Mars.

Il premio come miglior artista maschile soul va a Khalid, mentre quello femminile a Rihanna; miglior album soul a XXX TENTACION 17; a Panic! At The Disco va invece il premio come miglior artista alternativo rock; a Shawn Mandes il premio come miglior artista adulto contemporaneo; a Daddy Yankee il premio come miglior artista latino; a Marshmello il premio come miglior artista dance music.