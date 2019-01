Tutti gli ospiti del Core Festival di Treviso

L’estate, si sa, è anche musica e tormentoni, con moltissimi concerti e festival che aprono le proprie porte. Dal 7 al 9 giugno Treviso apre quelle del Core Festival, un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica dal vivo e che vede tra gli ospiti tantissimi artisti per accontentare i gusti di tutti.

Proprio nei giorni scorsi è stata presentata da Home la lista di tutti gli artisti che si esibiranno durante la tre giorni di questo festival. Il Core Festival Aperol Spritz si svolge nella zona dogana di Treviso e sul palco vedrà alternarsi artisti del calibro di Salmo, Calcutta, Maneskin, Gemitaz, Achille Lauro, Ghemon ed Emis Killa.

L’aperitivo nasce a Padova nel 1919 e per celebrarlo nel migliore dei modi la musica è sicuramente il mezzo giusto. Il Core Festival è un palco importante per gli artisti che vi si esibiscono e rappresenta anche un’importante vetrina per il Veneto a livello internazionale, valida per dare lustro alla regione.

Non cambia nulla per quanto riguarda l’area del festival, in quanto è sempre la stessa da ormai nove anni. I metri quadrati sono gli stessi, così come l’organizzazione e anche la zona dedicata al cibo e alle bevande e l’area degli espositori e dello show. Gli organizzatori sono molto soddisfatti e affermano: “Ci stiamo mettendo tutto il nostro ‘core’ perché questa nuova creatura riesca a toccare i vostri cuori”.

Non sono solo tre giorni di musica, ma anche di grande arte, come spiega Amedeo Lombardi, presidente di Home Entertainment, che ne parla in questi toni: “Treviso è stata, è e sarà sempre il Core di Home. A Treviso resta il ‘core’ di casa. Core inteso come massima espressione dell’amore, vitale come organo e necessario perché è il nucleo della nostra passione”. I biglietti sono in vendita presso il circuito di TicketOne.