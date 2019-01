Tutti gli album in uscita ed i concerti del 2019

Nelle 2019 sono attese molte uscite nel palinsesto della musica pop e alcune case discografiche hanno già confermato l’uscita dei nuovi album dei loro artisti, mentre altre mantengono il segreto, soprattutto in vista della gara canora di Sanremo 2019. Attraverso comunicazioni ufficiali ed indiscrezioni dagli addetti ai lavori si è riuscito a sapere chi sono coloro che pubblicheranno i nuovi album ed anche i tour in programma per il 2019.

Quello di Fedez è il primo album in uscita. Il 25 gennaio uscirà il primo album dopo l’archiviazione della coppia J-Ax e Fedez e dopo la fine dell’esperienza di X Factor. L’album si chiama “Paranoia Airlines” ed al suo interno vi sarà il già noto singolo “Prima di ogni cosa“, la canzone che il rapper ha dedicato al figlio Leone. Una grande novità riguarda il fatto che legato all’album in uscita ci sarà un concorso che permetterà a 4 fans di cenare con il rapper e sua moglie.

Tra febbraio e marzo vedremo l’uscita di tutti gli album degli artisti di Sanremo, ne è un esempio “Niente di me” del cantante Ainè, oppure l’album “Vengo in pace” di Nesli. Un altro nuovo disco sarà quello dei Modà; da tempo Kekko Silvestre aveva annunciato, attraverso le sue pagine social, l’imminente uscita di un nuovo disco, con cui spera di replicare il successo di “Passione maledetta”, che ha conquistato 4 dischi di platino.

Da tempo gli innumerevoli fans di Tiziano Ferro attendono l’uscita del nuovo disco, ma purtroppo per poterlo acquistare bisognerà attendere l’autunno, per l’esattezza a novembre, quando il cantante pubblicherà il suo settimo album, realizzato con l’aiuto del produttore Timbaland. Il titolo è ancora segreto.

Adele, un’artista internazionale che riscuote moltissimo successo e il cui ultimo lavoro discografico risale al 2015, pubblicherà finalmente un nuovo album. Ci sono poi molti altri artisti che potrebbero pubblicare un nuovo disco nel corso del prossimo anno, tra i quali Rihanna, Madonna, Bruce Springsteen, Coldplay e Rolling Stone.

Nel panorama internazionale ci sono comunque delle certezze in merito alle nuove pubblicazioni, quali ad esempio Alice Merton, che il 18 gennaio pubblicherà l’album “Mint”. Avril Lavigne uscirà il 15 febbraio con l’album “Head about water”, i Backstreet Boys pubblicheranno l’album “DNA” il 25 febbraio, mentre Dido uscirà l’8 Marzo con “Still on my mind”. Lana Del Rey, infine, uscirà il 29 marzo con “Norman Fucking Rockwell”.

I tour 2019

Per quanto riguarda i tour che partiranno nel 2019, quelli più attesi sono quelli che si svolgeranno all’interno degli stadi ed i live-evento. Vasco Rossi si esibirà per sei serate nel Milanese, all’interno dello Stadio di San Siro; le date sono 1, 2, 6, 7, 11 e 12 giugno. Laura Pausini e Biagio Antonacci inizieranno la loro prima tournée insieme negli stadi italiani, che partirà il 26 giugno e terminerà il primo agosto. Negli stadi si esibirà anche Ed Sheeran: il 14 giugno alla Visarno Arena di Firenze, il 16 all’Olimpico di Roma e il 19 a Milano. All’interno del San Siro, il 12 e il 13 luglio, si esibiranno anche i Muse, mentre il 20 saranno all’Olimpico.

Sono previsti anche dei tour nei palasport, tra i più importanti troviamo quello dei Negramaro, che parte il 14 febbraio, e quello di Emma, che parte il 15 di febbraio. Il 2 marzo partirà quello di Eros Ramazzotti, mentre quello di Alessandra Amoroso partirà il 5 dello stesso mese. Il tour di Claudio Baglioni partirà inevece il 16 marzo, mentre i Thegiornalisti partiranno per la tourneé il 26 marzo. Ad aprile, per l’esattezza il 5, sarà poi la volta di Giorgia, mentre per il tour di Marco Mengoni bisognerà attendere il 27 marzo. Infine, la coppia formata da Raf ed Umberto Tozzi si esibirà a partire dal 30 aprile.