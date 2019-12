"Tu che ne sai di me", il nuovo lavoro discografico di Gianluca Grignani

A distanza di quattro anni da “La fabbrica di plastica” ritorna sulle scene musicali Gianluca Grignani, con un brano che esce i primi giorni del nuovo anno dal titolo “Tu che ne sai di me”, il singolo che anticipa il concept album che farà parte di un trittico, la cui prima parte esce nel 2020. Un brano scritto e prodotto dallo stesso Grignani negli studi di sua proprietà a cui fa da seguito un video diretto da Gateano Morbioli.

Alla presentazione del singolo e del suo ritorno al mondo della musica, Grignani si è espresso in questi termini: “‘Tu che ne sai di me’ è stato il primo brano che ho scritto. L’ho fatto al piano, cosa nuova per quelle che sono le mie abitudini. Ne è uscita la canzone della ripartenza: adesso ho una mia etichetta, la Falco a Metà, e un mio studio, con un fonico di estrazione heavy metal che ha impresso al sound del singolo un’impronta molto rock”.

Gianluca Grignani sembra avere le idee chiare sulla sua carriera e quello che ha intenzione di fare, a cominciare già da un nuovo singolo a cui sta lavorando insieme ai suoi stretti collaboratori. Un Grignani sicuro di sé, determinato che, alla soglia dei 48 anni, li compie ad aprile, capisce che la strada intrapresa è sulla linea giusta. Una fase importante della sua vita in cui fa quello che ha sempre voluto fare.

Ha raccontato di aver sempre accettato qualsiasi sfida la vita gli mettesse di fronte, mettendosi ogni volta in gioco senza arrendersi mai. La maggior parte delle canzoni del nuovo album sono state scritte con l’ausilio del piano, per poi essere trasformate con la chitarra per dargli un aspetto maggiormente rock, come lui desiderava.

Un progetto discografico che avrà alcune date live, soprattutto Milano e Roma e un evento in elettrico di cui lo stesso artista non svela nulla. Non parteciperà al prossimo festival di Sanremo, ma è pronto a rilanciare la versione vinile e digitale per quanto riguarda la Spagna di “Destinazione paradiso”. Un Grignani che si è scoperto o riscoperto e si racconta in musica.