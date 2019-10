"Torneremo ancora", il nuovo album di Battiato in uscita il 18 ottobre

Dopo i suoi noti problemi di salute per cui moltissimi fan si sono preoccupati e chiedono rispetto per le sue condizioni, venerdì 18 ottobre esce il nuovo album di Franco Battiato dal titolo “Torneremo ancora”, composto e scritto con Juri Camisasca per Sony Music Legacy. Un album che renderà felici i molti fan del cantautore. Ecco le tracce e come è nato il disco.

Con questo album, Battiato ritorna sulle scene musicali dove è stato assente per diverso tempo proprio per i malanni e la salute che lo ha minato nel corpo e nell’anima. Un disco che comprende 14 brani registrati anche durante che lo stesso Battiato ha tenuto nel 2017 presso la Royal Philharmonic Concert Orchestra diretta dal maestro Carlo Guaitoli.

Lo stesso Battiato, da sempre attento alla conoscenza e al mistero del passaggio, di cui si è fatto portavoce anche nel suo novo album, ammette che lavorare con la Royal Philharmonic Concert Orchestra è stato utile per capire cosa volesse fare e stimolante per il significato, in quanto gli ha permesso di scavare ancora più in profondità andando alla ricerca di diversi suoni e melodie. Il maestro Guaitoli afferma che Battiato si è commosso ascoltando l’intero album che rappresenta un ulteriore segnale e segno della sua immensa carriera.

La Royal Philharmonic Concert Orchestra ha lavorato con altri grandi artisti, compreso Pavarotti e Burt Bacharach. Un disco che comprende le seguenti tracce, con inediti e alcuni brani del passato: “Torneremo ancora”, (singolo d’esordio che dà il titolo all’opera discografica), “Come un cammello in una grondaia”, “Le sacre sinfonie del tempo”, “Lode all’inviolato”, “L’animale”, “Tiepido aprile”, “Povera patria”, “Te lo leggo negli occhi”, “Perduto amor”, “Prospettiva Nevsky”, “La cura”, “I treni di Tozeur”, “E ti vengo a cercare”, “Le nostre anime”, “L’era del cinghiale bianco”.

Juri Camisasca, autore insieme a Battiato, parla del brano che dà il titolo all’album in questo modo: “Torneremo ancora’ nasce dalla consapevolezza che tutti noi siamo esseri spirituali in cammino verso la liberazione. La trasmigrazione delle anime in transito verso la purificazione è l’idea di base che ispira questa canzone. I migranti di Ganden sono qui chiamati a rappresentare il percorso delle anime al termine della vita terrena e le vicissitudini che questa nostra esistenza comporta”. Nel frattempo, a breve sarà disponibile anche il video tratto dal singolo omonimo.