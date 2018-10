"Torna a casa": il significato del testo del nuovo singolo dei Maneskin

Fantastico successo per i Maneskin che, dopo aver totalizzato il tutto esaurito nel tour autunnale, non solo hanno deciso di aggiungere delle nuove date ma in questi giorni hanno anche deciso di lanciare il nuovo singolo “Torna a casa”. Il brano è il secondo estratto dall’album che uscirà ad ottobre, dopo la ben nota “Morirò da re“. Un pezzo scelto non a caso e che sarà presentato in anteprima dal vivo durante la prima puntata dei live di X Factor 12, che andrà in onda su Sky Uno.

La canzone è una ballata intensa, che ha delle sfaccettature moderne ma anche delle parti classiche. Il significato del testo gira ancora una volta intorno all’amore: si parla infatti di una separazione tra due persone che si amano, in particolare è lo sfogo dell’uomo per aver perso la sua musa ispiratrice. La svolta però arriva nella parte finale, in cui la donna ascolterà le preghiere e tornerà da lui.

Non è un caso, inoltre, che la donna rappresenti Marlena: questo nome appare anche nel testo di “Morirò da re” e i Maneskin hanno dichiarato che quest’ultima altro non è che la venere del gruppo, la concretizzazione della libertà, della creatività e della vita che contraddistingue la loro musica.

Il videoclip e le nuove date del tour 2019

Nella giornata di ieri inoltre è stato pubblicato su YouTube il videoclip della canzone che vede come protagoniste, oltre ai quattro artisti del gruppo, due ballerine ed una ragazza; quest’ultima appare solamente alla fine della clip, in una vasca da bagno piena d’acqua. Il video, in cui si muovono queste due ballerine di danza classica che non riescono più a reggersi in piedi, rende l’idea su come sia faticoso perdere l’amore, per poi rimettersi in piedi e tornare dalla persona amata.

“Torna a casa” è un pezzo su cui Damiano, Victoria, Ethan e Thomas puntano molto e, anche per questo, è stato scelto per portarlo dove tutto è iniziato e cioè sul palco di X Factor. Tutti i fan potranno rivedere il gruppo in tour anche nella primavera del 2019, in quanto è stato deciso di aggiungere 7 date: Damiano e compagni faranno tappa a Bologna, Firenze, Fontaneto d’Agogna, Venaria, Padova, Milano e Roma.