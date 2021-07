Tony Bennett festeggerà il suo 95esimo compleanno con un doppio concerto insieme a Lady Gaga

Nelle scorse settimane Tony Bennett e Lady Gaga si sono esibiti all’MTV Unplugged, ove hanno cantato insieme le tracce del loro nuovo album jazz. Al momento però questo speciale non è andato in onda nè in Italia nè in America, quindi non esistono informazioni ufficiali sul loro ultimo lavoro, anche se alcuni indizi social fanno capire che dovrebbe intitolarsi “Love for sale”, storica canzone scritta da Cole Porter.

Le sorprese però non finiscono qui, poiché nel giorno del suo compleanno Tony Bennett si è voluto regalare un doppio concerto con Lady Gaga. Infatti, nella giornata del 3 e 5 agosto, la coppia si esibirà al Radio City Music Hall, un teatro polivalente situato nel complesso immobiliare Rockefeller Center a New York negli Stati Uniti.

Ad annunciarlo per prima è un tweet di Lady Gaga: “Un’ultima volta Una serata con Tony Bennett e io al Radio City Music Hall il 3 e 5 agosto. Sono così onorata ed entusiasta di celebrare il 95esimo compleanno di Tony con lui in questi spettacoli speciali. I biglietti saranno in vendita giovedì 22 luglio”,

Seguito poi da un messaggio da parte del crooner americano: “È passato troppo tempo! Pronto per la musica dal vivo di nuovo? Sarò con Lady Gaga al Radio City il 3 e 5 agosto. Non vedo l’ora di essere di nuovo sul grande palco e non vedo l’ora di vederti lì!”.

L’attesa per la loro doppia esibizione resta molto alta, dal momento che Lady Gaga e Tony Bennett hanno mostrato molto affiatamento sul palco. Tra l’altro potrebbe essere anche l’ultima esibizione del crooner, dal momento che la famiglia di Tony nella giornata del 1 febbraio, con una intervista rilasciata ad Aarp, sito che si concentra su questioni che interessano le persone di età superiore ai cinquant’anni, rivela che l’artista ha l’alzheimer anche se fortunatamente non ha i sintomi peggiori della malattia.