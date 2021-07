Tony Bennett e Lady Gaga, nuova collaborazione all’MTV Unplugged e secondo album in arrivo

Solamente sei mesi la famiglia del leggendario Tony Bennett, in una intervista rilasciata al sito AARP nel febbraio 2021, hanno annunciato che il crooner americano è affetto dal morbo di Alzheimer, la forma più comune di demenza legata all’età. Viene diagnosticato per la prima volta nel 2016, ma fortunatamente finora è stato risparmiato dal disorientamento che può indurre i pazienti a vagare da casa, così come agli episodi di terrore, rabbia o depressione.

Sicuramente la musica sta aiutando Tony Bennett a tenersi ancora mentalmente in forma, e le esibizioni che sta pubblicando anche su YouTube continua a incantare tutti. Nella metà di agosto ha pubblicato uno dei suoi cavalli di battaglia, “Smile”, registrato direttamente da casa per un evento benefico intitolato “Jersey 4 Jersey Benefit Show“, e curiosità vuole che la stessa Lady Gaga, sua partner artistica da ormai dieci anni (dalla prima incisione di The Lady is a Tramp) abbia deciso di esibirsi con lo stesso brano per il “One World: Together At Home”.

La reunion tra Lady Gaga e Tony Bennett per l’MTV Unplugged

Tony Bennett ha conosciuto per la prima volta Lady Gaga durante l’evento di beneficenza “Robin Hood Foundation“, chiedendole immediatamente di poter partecipare al suo album intitolato “Duets II“, album in cui partecipano grandi artisti come Michael Bublé, Aretha Franklin, Amy Winehouse e l’italiano Andrea Bocelli. La coppia musicale si trova così bene insieme che decidono dapprima di pubblicare un album “Cheek To Cheek” che fare una serie di concerti, il “Cheek to Cheek Tour“, ove hanno girato il mondo facendo jazz.

Lady Gaga, nonostante fosse una delle poche a conoscere le condizioni di Tony Bennett, non ha mai lasciato Tony da solo e negli anni ha cercato di collaborare insieme in varie occasioni (come al Jazz & Piano nel 2019). Quindi, oltre a un secondo album registrato proprio pochi anni dopo del morbo, negli ultimi giorni è stato annunciato una nuova collaborazione all’MTV Unplugged.

Nel comunicato, riportato dal New York Post, si può leggere: “Vieni ad assistere a un nuovo capitolo nella storia di Unplugged mentre Tony Bennett e Lady Gaga si esibiscono per la prima volta sul palco di Unplugged, esibendosi in nuove interpretazioni del loro nuovissimo album Jazz e una manciata di sorprese che sicuramente non vorrai perderti”. Il concerto si svolge il 2 luglio alle ore 11:00 EST (alle 17 in Italia) con la presenza del pubblico unicamente vaccinata o con tampone negativo.

Tra le tante novità dovrebbero esserci nuovi aggiornamenti sull’album, tenuto completamente top secret in questi anni ed annunciato solamente dalla famiglia di Tony Bennett ad AARP. Da come si può dedurre dall’articolo, come tra l’altro successo per il primo disco, ci saranno delle registrazioni nel backstage.