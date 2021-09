Tony Bennett e Lady Gaga, il prossimo singolo "Love for Sale" in uscita il 17 settembre

Nei giorni scorsi Lady Gaga ha lanciato il nuovo album intitolato “Dawn of Chromatica“, che si tratta della reincisone in tutto e per tutto del suo “Chromatica”, uscito in piena pandemia. Il remix ha visto la collaborazione di alcuni suoi amici, di colleghi come Elton John, produttori e dj.

Ma sembra piuttosto evidente che Lady Gaga stia lavorando duramente per spingere il suo nuovo album, intitolato “Love for Sale“, in uscita nella giornata del 1 ottobre. Si dovrebbe trattare dell’ultimo disco di Tony Bennett, che ha chiuso la sua carriera in live con l’esibizione proprio con Gaga nel doppio spettacolo “One Last Time: An Evening with Tony Bennett & Lady Gaga” al Radio City Music Hall.

Il nuovo singolo di Lady Gaga e Tony Bennett

Gaga, con un breve tweet pubblicato in queste ore, ha annunciato il nuovo bravo proveniente dall’album “Love for Sale”: “La prossima canzone del mio album ‘Love For Sale’ con Tony Bennett è la title track, ‘Love For Sale’ ????. La canzone uscirà venerdì 17 settembre e il video musicale debutterà alle 9:00 PT / 12:00 ET (che equivale verso le 18 italiane n.d.r)”.

Come già anticipato in passato, l’intero album è un tributo a Cole Porter e anche questo brano viene dalla sua immensa carriera musicale. È stata introdotta per la prima volta al grande pubblico da Kathryn Crawford nel musical ‘The New Yorkers’, che debuttò a Broadway l’8 dicembre 1930 e terminò nel maggio 1931 dopo 168 spettacoli. Negli anni questo brano ha visto numerose incisioni da parte di artisti diversi, tra cui si ricordano quelle di Ella Fitzgerald e Frank Sinatra Jr.

L’album “Love for Sale” è già acquistabile sul sito di Lady Gaga, ove ci sono varie versioni del suo disco con quattro cover diverse oltre che a un puzzle e delle t-shirt dedicate al disco. In Italia invece è presente su Amazon e alcuni negozi fisici.