Tomorrowland 2019: arrivano la radio, il portale e il nuovo show di Eric Prydz

Tomorrowland nasce nel 2005 nell’ampio parco de Schorre, vicino alla cittadina di Boom, in Belgio. Questo festival di musica elettronica nasce dall’idea dei fratelli e attuali proprietari Manu e Michiel Beers, i quali hanno deciso di creare un’alternativa musicale alle varie possibilità già presenti. Questa realtà è riuscita a mettere insieme fin da subito i grandi nomi della musica elettronica. La prima edizione ha riscosso un notevole successo e ha visto la presenza di oltre 9mila persone.

Quest’anno l’area verrà allestita con 15 palchi che promettono di dare ai partecipanti tutta la musica che desiderano. Il festival ha annunciato i nomi che prenderanno parte alla prossima edizione: Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, The Chainsmokers e Armin Van Buuren, troveremo Carl Cox, Solomun, Joris Voorn, Helena Hauff, Tale Of Us. Quest’anno il festival ospiterà anche Rob Schulz & Friends, Claptone, Nerve, Don Diablo, and Glitterbox.

Nella nuova edizione probabilmente il festival aprirà un settore dedicato all’hip hop, indiscrezione arrivata dopo che è stato presentato A$AP Rocky come nuovo artista del 2019. Una selezione niente male per gli amanti del genere, che aspettano con ansia e voglia di ballare ogni nuovo appuntamento di Tomorrowland.

La vendita dei biglietti è partita il 2 febbraio alle ore 17 e come ogni edizione i biglietti sono andati a ruba; rimangono ancora pochi posti per le giornate disponibili. I pacchetti più cliccati sono sicuramente quelli relativi alle date dal 19 al 21 Luglio e dal 26 al 28 Luglio. Attualmente sui siti di vendita di biglietti ci sono code di 270 persone che cercano disperatamente di assicurarsi un posto per il festival.

Le novità del 2019

Il lancio della radio e la nuova piattaforma sono stati pensati in vista della celebrazione del quindicesimo anniversario del festival. Ogni giorno un ospite a sorpresa sarà il protagonista di One World Radio Invites. La radio andrà avanti fino al 31 agosto e trasmetterà 24 ore al giorno 7 giorni su 7. I contenuti spazieranno dai dj set del festival a contenuti speciali, passando anche per tracce inedite.

Una delle novità più attese per l’edizione del 2019 è sicuramente il nuovo show di Eric Prydz, “Holosphere“. Poco ancora si conosce del nuovo prodotto dell’artista, ma vedendo gli ultimi due suoi show, ovvero “Epic” e “Holo”, nei quali erano protagonisti ologrammi e animazioni 3D, immaginiamo che il nuovo show riserverà molte emozioni. Eric Prydz non ha mai deluso le aspettative.