Tommy Johansson, il chitarrista dei Sabaton pubblica una versione metal di "Una canzone d’amore" degli 883

La musica di Max Pezzali e degli 883 sta conquistando anche la Svezia. I Sabaton, un gruppo musicale Power metal ed Heavy Metal svedese formatosi nel 1999 nella piccola città di Falun per iniziativa di Joakim Brodén e Pär Sundström, si sono esibiti il 27 agosto 2022 per un evento open air unico sul palco dell’ippodromo SNAI di Milano. Tra l’altro erano presenti pure gli Helloween, un gruppo power metal però di origine tedesca.

Il video dei concerto dei Sabaton ha fatto immediatamente il giro del web per via dell’italiano piuttosto fluente di Tommy Johansson, che intrattiene il pubblico in maniera egregia. Tra l’altro, come si può vedere nel video YouTube pubblicato dal canale “BlogMusicaMetal“, il chitarrista si è esibito anche in “Una canzone d’amore“, uno dei successi più conosciuti degli 883.

Ovviamente l’esibizione, avvenuta anche in questa circostanza in un italiano vicino alla perfezione, ha fatto il giro della rete ed in molti si sono chiesti come i Sabaton e Tommy Johansson, tra gli ultimi ingressi del gruppo svedese, conosca un brano degli 883, che è un genere diametralmente opposto a quello che portano abitualmente sui palchi di tutto il mondo.

Il cantante svedese però ha fatto molto di più. Infatti nella giornata del 2 settembre ha pubblicato su YouTube un videoclip ufficiale mentre canta “Una canzone d’amore” scrivendo in didascalia: “Dopo aver cantato una piccola parte di questa canzone in uno show dei Sabaton a Milano il 27 agosto, ho deciso che è finalmente giunto il momento di registrarla e pubblicarla su YouTube. Questa sarà la mia prima canzone a essere cantata in italiano!”.

Immediatamente Max Pezzali ha ringraziato Tommy sul suo profilo Instagram, ricevendo una sua risposta nei commenti: “Sono felice che ti sia piaciuto! Grazie per aver condiviso il video”. E ora tanti fan sognano una collaborazione tra il gruppo svedese e Pezzali.