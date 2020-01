Tommaso Paradiso, la sua carriera da solista con il nuovo singolo "I nostri anni"

Tommaso Paradiso, per gli amici Tommy Paradise, è conosciuto per essere stato il frontman dei The Giornalisti. Ebbene sì, per chi ancora non lo sapesse, i The Giornalisti si sono sciolti lo scorso settembre 2019, con un annuncio tramite Instagram. Si sa che a volte i rapporti lavorativi all’interno di una band musicale si possano interrompere. Diversi caratteri, diverso modo di pensare, diverse aspettative, diverso modo di gestire il successo.

Tommaso Paradiso ha lanciato la “bomba” dello scioglimento della band tramite una Instagram story: ” Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone, non uscirà come The Giornalisti ma come Tommaso Paradiso. D’ora in poi tutto ciò che scriverò non sarà The Giornalisti ma Tommaso Paradiso. E’ giusto che sia così. E’ stata una fantastica avventura che ci ha portato fino al Circo Massimo. Ma sapete meglio di me o come me che le storie nella maggior parte dei casi non sono eterne. E’ inutile che vi stia a raccontare le dimaniche per le quali si è arrivati a questa conclusione”.

La nuova canzone a cui Tommaso faceva riferimento nel suo annuncio è “Non avere paura”, singolo di grande successo firmato Paradiso che ha confermato la sua carriera, anche da solista. Molti dei fan dei The Giornalisti, però, non hanno digerito questo scioglimento, c’è chi si è schierato con gli altri due componenti della band, e chi invece ha preferito continuare a seguire il frontman. Tommaso però è determinato e prosegue a testa alta cercando di riconquistare i fan di vecchia data. Tenta di farlo con il suo nuovo singolo “I nostri anni”, in uscita oggi, 10 gennaio.

In questo nuovo brano Tommaso racconta gli anni dell’adolescenza, quando un giorno normale sembrava quasi un giorno speciale. Quando si passavano le notti a studiare canto e matematica. Racconta i discorsi sul futuro fatti dopo la mezzanotte, quando le luci si spengono e la malinconia sale. Parla della sua amata Roma, il luogo in cui è cresciuto e dove ha vissuto appunto i suo anni migliori. E’ un canto libero, un grido di ribellione: “F*****o tutti, questi sono i nostri anni“. E’ un manifesto generazionale.

Tommaso con questo nuovo singolo vuole segnare la sua carriera, come a dire che lui c’è e va avanti, e la sua musica d’ora in poi sarà piena di sorprese. Con questa nuova musica, e in futuro anche un nuovo album, è stato annunciato anche il Sulle Nuvole Tour, che si terrà in autunno 2020 nei principali palazzetti italiani. Le date sono 10 e da questo nuovo tour ci si aspetta molto da Tommaso, è un banco di prova in cui dovrà confermare nuovamente la sua bravura.