Tommaso Paradiso firma la colonna sonora per la serie Netflix "Baby 2"

Dopo l’addio ai The Giornalisti con cui ha collezionato tantissimi successi, Tommaso Paradiso è pronto a una nuova avventura come testimonia il suo nuovo singolo dal titolo “Non avere paura” che uscirà a partire da mercoledì 25 settembre sulle piattaforme digitali, mentre in radio si potrà ascoltarla in rotazione dal 27 settembre.

Il brano, di cui lo stesso cantante aveva già dato qualche assaggio in una versione acustica nelle storie di Instagram, sarà la colonna sonora della seconda stagione della serie “Baby” in onda dal 20 settembre su Netflix con protagoniste le stesse attrici della precedente, ovvero Alice Pagani nei panni di Ludovica e Benedetta Porcaroli in quelli di Chiara. Tra l’altro, la Porcaroli è stata la protagonista dell’ultimo video dei The Giornalisti, ovvero “Maradona y Pelé”.

Dopo il grande concerto avvenuto un paio di settimane fa al Circo Massimo con i The Giornalisti, una sorta di addio alla band, Tommaso Paradiso lancia con questo brano la sua nuova carriera solista. Il brano, colonna sonora della serie, è scritto dallo stesso Paradiso e prodotto da Dario Faini, in arte Dardust, il quale ha già collaborato con altri artisti (vedi Mahmood con Soldi, Calipso di Charlie Brown sino ad arrivare a Io sono bella, l’ultimo successo di Emma Marrone).

Il brano apripista della serie racconta, come si legge in una nota, “delle sensazioni che solo una relazione d’amore speciale può suscitare, emozioni che si vorrebbero fissare per sempre e la voglia di proteggere e prendersi cura della persona amata sempre, anche quando è notte, anche quando si è soli”.

Tra l’altro, i primi versi del brano sono in perfetta linea con lo stile e la musica che ha contraddistinto questi anni dell’ex frontman e del suo passato musicale. L’allontanamento di Paradiso dalla band ha lasciato degli strascichi, come si è potuto notare dalle varie botta e risposta su Instagram. Inoltre, la band, nella persona di Marco Rissa, l’altro fondatore, ha dichiarato di voler continuare a esibirsi e cantare, andando avanti lo stesso.