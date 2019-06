Tiziano Ferro, nuovo disco e tour negli stadi

Tiziano Ferro, dopo un lungo periodo di pausa, ritorna con un nuovo progetto musicale racchiuso nell’album “Accetto Miracoli“, che uscirà il 22 novembre, preannunciato dal nuovo singolo “Buona (Cattiva) Sorte“, uscito lo scorso 31 maggio e caratterizzato dalla presenza suadente della voce di Tiziano ma con l’aggiunta inconfondibile di Timbaland.

Il pezzo racchiunde l’idea alla base del nuovo album, il quale sarà una vera e propria boccata di aria fresca per Tiziano Ferro. Il cantante di latina lo descrive come una rinascita per lui, una canzone che parla al futuro, senza però chiudere le porte a ciò che è stato. “Si tratta di un assaggio di quello che sarà un disco che marca l’inizio di una nuova epoca per me. Un album fresco, onesto, energico, figlio dell’esigenza di consegnarmi ad esperienze nuove“.

All’uscita del nuovo album seguirà poi un tour – annunciato sal cantante con un video pubblicato su Istangram – nei più grandi stadi italiani, che inizierà nel 2020 e avrà appunto come nome “TZN 2020“. Tiziano Ferro ha una brillante carriera alle spalle e vanta premi e collaborazioni eccezionali come quello con Mina; classe 1980, si avvicina alla musica da piccolissimo, quando all’età di 5 anni gli viene regalata la prima tastiera.

Dopo anni di successi Ferro vanta un gran numero di fan, pronti a seguirlo in questa nuova avventura, che vede l’artista approdare in 12 importanti città italiane nel corso del suo tour, tra le quali:

5 Giugno, Milano , Stadio San Siro

, Stadio San Siro 11 Giugno, Torino , Stadio Olimpico

, Stadio Olimpico 14 Giugno, Padova , Stadio Euganeo

, Stadio Euganeo 17 Giugno, Firenze , Stadio Franchi

, Stadio Franchi 24 Giugno, Napoli , Stadio San Paolo

, Stadio San Paolo 27 Giugno, Messina , Stadio San Filippo

, Stadio San Filippo 11 Luglio, Cagliari , Fiera

, Fiera 15 Luglio, Roma, Stadio Olimpico.

I biglietti saranno disponibili, ad eccezione di quelli di Bari, in maniera eccezionale per i titolari di carta Intesa San Paolo a partire dalle ore 10:00 di Venerdì 14 giugno 2019 per 72 ore sul sito di Ticketone, nella sezione dedicata ad Intesa San Paolo, mentre per tutti gli altri saranno disponibili dalle 11:00 di Lunedì 17 giugno su Live Nation, Ticketone ed in tutti i punti vendita autorizzati. R101 sarà la radio ufficiale del tour.