Tiziano Ferro e l’uscita di "Accetto Miracoli": c’è anche la collaborazione con Giordana Angi

C’è grande attesa per l’uscita del disco intitolato “Accetto Miracoli“ e sono arrivati molti commenti sui social che sottolineano l’affetto nei confronti di Tiziano Ferro, dandogli il bentornato. Ci sarà la possibilità di ascoltare un nuovo brano dell’artista romano che riuscirà a far riflettere chi ascolta questa canzone.

Il brano Accetto Miracoli vede un ruolo rilevante nella scrittura della partecipante della scorsa edizione di “Amici”: si tratta di Giordana Angi. E’ evidente che, a oggi, l’unico cantante capace di interpretare questo tipo di canzoni corrisponde al nome di Tiziano Ferro. Giordana Angi si è dimostrata determinante per portare a compimento questo progetto discografico, che si distingue dagli altri per essere variegato in stile e suoni.

Il nuovo progetto del cantante

Tiziano Ferro viene dal successo del brano intitolato “Buona cattiva sorte” e il cantautore dimostra sempre di sorprendere lo spettatore. Un altro particolare si ritrova nella cover della canzone che è in bianco e nero, con l’intento di simboleggiare l’idea dell’artista di dare vita a una ballata. Questo brano di Ferro riesce a creare forti emozioni nell’animo dello spettatore e la canzone vuole incentrarsi intorno al rapporto diretto con il destino.

Sono arrivate le dichiarazioni di Tiziano Ferro che, in una recente intervista, ha avuto modo di concentrarsi intorno all’uscita del nuovo singolo che lo vede protagonista indiscusso. Queste sono le parole pronunciate dall’affermato cantante che ha detto: “A volte dobbiamo essere capaci di consegnarci al nostro destino”.

Tiziano Ferro sui social ha voluto annunciare ai fan dalla propria casa americana l’uscita del nuovo singolo. Il cantante non ha nascosto la propria felicità, spiegando che si tratta di una delle sue canzoni preferite rivelando che è stata la prima in assoluto da lui scritta. Tiziano Ferri ha voluto dare delle anticipazioni in merito alle prossime uscite rivelando una novità importante: “Nel mese di ottobre verrà pubblicata la versione spagnola di “Accetto Miracoli”. Inoltre, l’artista di Latina ha svelato di essere contento di avere cantato con una ragazza, della quale si è definito un “super fan”.