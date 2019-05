Thegiornalisti, in uscita un nuovo singolo e in cantiere la realizzazione di un film

I Thegiornalisti, un gruppo pop italiano formatosi nel 2009 e composto da Tommaso Paradiso, leader della band, Marco Primavera e Marco Antonio Musella, hanno annunciato l’uscita del loro prossimo singolo estivo. Il nuovo pezzo si intitola “Maradona y Pelè” ed uscirà venerdì 17 maggio.

Dal piccolo video, che anticipa il singolo, pare che il brano abbia tutte le carte in regola per diventare il prossimo tormentone dell’estate 2019. Il leader del gruppo ha dichiarato di avere in cantiere questa canzone già da tre anni, ma che solo ora sono soddisfatti del risultato. Ha inoltre aggiunto che solitamente scrive le canzoni di getto, invece per questa canzone è stato diverso.

Nonostantre avesse un ritornello e tutte le strofe, sentiva che mancava il senso finale della canzone, qualcosa di romantico che lo rappresentasse. Così ha deciso di inserire quattro figure, da lui definite allegoriche, che racchiudono tutto ciò che gli piace. Le quattro figure a cui fa riferimento Tommaso Paradiso sono: Robert De Niro, Sandokan, Maradona e Pelè. In modo particolare ha spiegato di amare molto De Niro e Sandokan, che considera personaggi rivoluzionari.

Un’altra data importante per il gruppo è il 7 settembre, giorno in cui si terrà sarà il concerto evento, già sold out, al Circo Massimo a Roma, che segnerà la fine del “Love tour“. Infine, Tommaso Paradiso, precisa che quest’ultimo singolo in uscita è un evento eccezionale e non anticipa nessun nuovo album.

Non sa dire quando ce ne sarà un altro, in quanto il prossimo anno intende dedicarsi ad un nuovo progetto: la realizzazione di un film, di cui sarà, per la prima volta, regista e sceneggiatore. Annuncia che sarà comunque un progetto legato alla musica, infatti sta già scrivendo le musiche e le parole che lo accompagneranno e in modo particolare si sta dedicando ad una, che darà il titolo del film.