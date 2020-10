The Wanted, il cantante Tom Parker ha un cancro terminale al cervello

Tom Parker, cantante britannico della band The Wanted, ha annunciato la terribile battaglia che si trova ad affrontare: ha ricevuto la diagonsi di un tumore al cervello non operabile. “Mi sono reso conto che qualcosa non andasse, ma non mi sarei mai aspettato questo. Ora non riesco a pensare ad altro“, ha commentato Parker in un’intervista ad “Ok Magazine”.

Parker, che ha 32 anni, ha un glioblastoma al quarto stadio, ha ricevuto la diagnosi sei settimane fa e si sta sottoponendo attualmente a cicli di radio e chemioterapia, nella speranza di diminuire la massa del tumore. Purtroppo l’aspettativa di vita per i pazienti con questo tipo di tumore è molto bassa, e va dai tre mesi ai 18 mesi dopo la diagnosi.

“Pensavo che avessa un’influenza, o che fosse depresso“, ha commentato la moglie Kelsey Hardwick, incinta di 36 settimane, in attesa del secondo figlio della coppia; “Non posso credere che ci troviamo ad affrontare queste conversazioni“, ha aggiunto la donna. I due sono già genitori di una bambina di 18 mesi.

I primi sintomi del tumore sono arrivati a luglio, quando Parker ha avuto un attacco di convulsioni mentre era a casa ed è stato trasportato in sala emergenze. Dopo essere stato dimesso, si è recato nuovamente al pronto soccorso la settimana successiva, lamentando di sentirsi “come se avessi una concussione“.

Il cantante è stato messo in lista di attesa per una risonanza, ma mentre aspettava la chiamata ha avuto un altro attacco molto più forte del primo. Immediato il ricovero in ospedale e la risonanza, che ha svelato la terribile diagonsi. “Ero sotto shock. Gioblastoma al quarto stadio terminale. Non l’ho ancora processato“, ha commentato Parker.

Insieme alla band The Wanted, scioltasi nel 2014, il cantante aveva ottenuto fama internazionale grazie alla hit “Glad You Came” del 2012. Dagli ex compagni di band, Jay McGuiness, Siva Kaneswaran, Max George e Nathan Sykes è arrivato il massimo supporto, echeggiato anche da Liam Payne degli One Direction e dall’attore Mark Wahlberg.