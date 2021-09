"The Lady and the Legend", il documentario su Tony Bennett e Lady Gaga in uscita su Paramount+

Il nuovo album di Tony Bennett e Lady Gaga, intitolato “Love for Sale“, porterà con se nei prossimi mesi numerosi speciali dedicati sia al disco che alla loro amicizia. Come riportato dal sito “Variety” la coppia ha collaborato a stretto contratto con CBS, MTV Entertainment Group e Paramount+ per cercare di pubblicizzare nel miglior modo possibile i loro progetti.

Il primo speciale che dovrebbe andare in onda è “One Last Time: An Evening with Tony Bennett & Lady Gaga“, il doppio concerto fatto nella giornata del 3 e 5 agosto al Radio City Music Hall. Lo speciale verrà trasmesso su CBS nella giornata del 28 novembre e sarà un riassunto delle due serate passate a New York (Dopo il suo debutto in trasmissione, sarà disponibile per lo streaming su Paramount+).

Il secondo è “MTV Unplugged: Tony Bennett & Lady Gaga“, il primo spettacolo dei due artisti dopo l’emergenza Covid-19 che purtroppo non ha visto la presenza del pubblico. Per il momento la trasmissione sembra essere programmata per l’inverno, ma la data ufficiale non è stata ancora svelata.

L’evento più atteso però, confermato anche da Tony Bennett su Twitter, è “The Lady and the Legend“. Come rivelato da “Variety” in esclusiva si tratterebbe: “Di uno sguardo intimo su una bella amicizia e una partnership musicale che trascende le generazioni. Lo speciale includerà filmati della realizzazione dell’album ‘Love for Sale’ e la loro prima collaborazione completa, ‘Cheek to Cheek’ del 2014, e tornando al loro primo incontro fruttuoso nel 2011”. Lo speciale andrà in onda solamente su Paramount+.

Con MTV sono stati stretti anche altri accordi con i video musicali, dal momento che sia il primo singolo “I Get A Kick Out Of You” che quello in uscita venerdì “Love for Sale” sono usciti in anteprima sul canale televisivo per poi essere pubblicati su YouTube sul canale di Lady Gaga.