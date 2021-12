"The Blood Song", il singolo natalizio di Silvia Tancredi

Sono tanti gli artisti che, in occasione del Natale, decidono di fare uscire un singolo (se non addirittura un album) che possa fare da colonna sonora a queste giornate di festa. Tra di loro anche Silvia Tancredi, che firma il suo Natale 2021 con The Blood Song.Si tratta della cover di un celebre pezzo gospel pubblicato originariamente da Kirk Franklin nel 2002, che riesce a far emergere splendidamente non solo la voce di Silvia, ma anche il suo potenziale espressivo-emotivo.

Silvia Tancredi racconta che, quando ha ascoltato per la prima volta The Blood Song, è rimasta molto colpita dalla domanda che l’artista si pone all’inizio ovvero “Se Dio mi ama davvero perché la vita continua a ferirmi?”. La cantante dice di non aver ancora trovato la sua risposta, ma cantare questa canzone l’aiuta a riconciliarsi con le sue paure, trovando il coraggio per potersi rialzare ogni giorno più forte di prima.

Quando e dove potremo ascoltare The Blood Song nella versione di Silvia Tancredi? La vigilia di Natale (24 dicembre) su tutte le piattaforme streaming. A pubblicarlo l’etichetta Tilt Music Production.

Nonostante sia una cover, The Blood Song si sposa alla perfezione con il tutto il percorso artistico intrapreso da Silvia Tancredi, italiana ma dal respiro internazionale (ha tenuto, infatti, diversi concerti anche negli Stati Uniti). Ricordiamo che negli ultimi due anni la cantante ha pubblicato diversi singoli che hanno fatto breccia sia nelle orecchie e nei cuori del pubblico che della critica: parliamo di True Love, Making a Way, Indescribable.

Per l’inizio del 2022 è attesa l’uscita di Love, il nuovo attesissimo album di Silvia Tancredi, che arriva dopo L’importante è crederci (del 2010) e In Limine (2014). Quest’ultimo, lo ricordiamo, conteneva anche il brano The Cage che ha fatto parte della colonna sonora del film Cam Girl di Mirka Viola.