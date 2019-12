"Tex-Mex": il singolo di Mina e Fossati è un inno all’amore che illude e incanta

Mina e Ivano Fossati hanno fatto un lungo viaggio al confine tra il Messico e gli Stati Uniti per comporre il loro singolo “Tex-Mex”, estratto dall’album “Mina Fossati”. I due grandi artisti, che hanno scritto la storia della musica italiana, hanno deciso di collaborare per realizzare ben undici brani.

Dopo un lungo periodo di silenzio, Fossati è tornato a cantare proprio grazie a Mina che lo ha coinvolto in questo grande progetto. In una lunga intervista, Fossati ha raccontato questa sua nuova avventura condivisa con dea della musica italiana: “Dopo anni di ozio solo Mina poteva farmi tornare a cantare. Ho scritto io parole e musiche, ma Mina è una grande musicista, dietro ogni parola che le esce dalla bocca c’è un pensiero”.

In realtà, Fossati non ha mai abbandonato la musica ma si è semplicemente limitato a scrivere e comporre canzoni per altri interpreti. Nel brano Tex-Mex è possibile udire suoni tipici del genere blues-rock arricchite con influenze sudamericane e folk assimilate proprio durante in viaggio in America. Il singolo è stato prodotto da Massimiliano Pani, figlio di Mina, e si caratterizza per il susseguirsi delle percussioni latine, hammond e di slide guitar che rendono il brano più coinvolgente.

Il video-clip del singolo è caratterizzato dalla presenza di un uomo che vive in una dimensione futuristica e seguendo le orme della propria donna perde la concezione del tempo e dello spazio. Molti sono i ritratti che raffigurano il volto di Mina che, seppur non fisicamente, è presente nel video, diretto dal registra Mauro Balletti.

Il significato del brano è molto profondo in quanto ricorda agli ascoltatori di concentrare le proprie energie a coltivare e nutrire l’amore senza perdere il tempo per seguire stupidi litigi. Proprio la concezione del tempo, diventa all’interno del singolo, un bene prezioso in quanto il suo essere limitato diventa per l’uomo un’occasione per concentrarsi sui propri sentimenti senza perdere minuti seguendo percorsi inutili.

Tex-Mex è un inno all’amore che illude, ma anche incanta cosi da permettere ritorni eterni proprio come canta Mina: “Ma guarda tutti quelli laggiù come ballano e si baciano, con che sguardi si ingannano, per un’occhiata cosi anche tu mi hai desiderata e allora sono tornata”. Per gli innamorati è meglio non sprecare giorni a litigi, tradimenti, lontananza e silenzio ma cogliere l’amore, attimo per attimo, seguendo la passione del momento.