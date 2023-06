Taylor Swift annuncia il tour euopeo e una data in Italia, inizia la corsa ai biglietti

Dopo il sold out totale negli Stati Uniti, Taylor Swift è pronta a conquistare il resto del mondo con il suo “The Eras Tour”, che ha preso il via il 17 marzo scorso a Glendale. La cantante americana ha infatti annunciato le date per i concerti in Sud America Europa, Asia e Australia, tra le quali è anche presente una data in Italia.

Per la gioia degli Swifties, così si chiamano i fan della cantante, Taylor ha messo infatti in programma nel tour europeo, che inizierà il 9 maggio 2024 a Parigi e si concluderà il 17 agosto 2024 a Londra, anche un concerto nel nostro paese. L’attesissimo evento si svolgerà il 13 luglio 2024 allo Stadio San Siro di Milano.

Al momento i biglietti non sono ancora in vendita, ma è già aperta la registrazione per avere accesso alla vendita. I fan registrati riceveranno un codice univoco e avranno la possibilità di accedere per primi all’acquisto dei biglietti in ogni città nelle date e negli orari di vendita specificati. I fan che desiderano avere l’opportunità di accedere alla vendita dei biglietti in più città devono registrarsi una volta per ciascuna città in cui desiderano partecipare.

In Italia, la registrazione è aperta sul sito di TicketOne e sarà possibile fino al 23 giugno 2023 alle ore 23.59. La registrazione non garantisce l’accesso alla vendita o ai biglietti, ma solo alcuni fan verranno selezionati per ricevere il link di acquisto, la vendita dei biglietti per Milano inizierà il 13 luglio 2023 , esattamente un anno prima della data prevista per il concerto, alle ore 12:00.

Nel frattempo, continua con successo il tour negli Stati Uniti, che proseguirà poi nel Sud America con uno stop dal 28 agosto all’8 novembre. La cantante di “Blank Space” ripercorre tutta la sua carriera nel corso delle varie date, esibendosi in brani di tutti i suoi album e ripercorrendo la sua evoluzione artistica.