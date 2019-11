"T’appartengo", il grande successo di Ambra Angiolini festeggia 25 anni

“T’appartengo”, singolo di successo facente parte dell’omonimo album di Ambra Angiolini, una delle tante ragazze di “Non è la Rai” il programma degli anni 90 che andava in onda su Italia 1, compie 25 candeline, ma continua a essere ricordato ancora da tantissimi che hanno vissuto quel periodo. Ambra Angiolini, oggi, è una attrice richiesta da tanti registi, ma non rinnega quel periodo, anzi, ne è grata.

Il singolo “T’appartengo” fece parte dell’album omonimo cantato dalla stessa Angiolini che uscì l’11 novembre 1994 e che ebbe immediatamente un grande successo. Tantissime le copie che furono vendute in pochissimo tempo, oltre a essersi aggiudicato ben 6 dischi di platino, senza dimenticare le visualizzazioni sia su Youtube che in streaming.

“T’appartengo e io ci tengo e se prometto poi mantengo m’appartieni e se ci tieni tu prometti e poi mantieni“, un ritornello che tutti hanno cantato e che ancora oggi, nonostante siano passati 25 anni, continuano a intonare. Per celebrare i 25 anni di questo pezzo, Ambra Angiolini ha deciso di ricordarla e festeggiarla con una storia su Instagram giocando con i filtri di questa app.

Si tratta di un brano che ognuno di noi ha cantato, anche al karaoke, oppure nelle serate tra amici. Un brano che, attraverso gli stilemi del rap, parlava di un amore adolescenziale, proprio come era Ambra in quel periodo, oltre che di un ritorno di fiamma e delle paure che comporta, come si intravede nei versi: “Io mi ero persa nella nebbia e tu, tu dalla rabbia ormai non ci vivevi più. E adesso che siamo tornati ti dico t’amo e tu non me lo dici mai“.

Quando durante “Non è la Rai”, Ambra dovette debuttare con questo brano, lo presentò con queste parole: “Vi dico subito la mia volta di essere emozionata, voi pensate che non succeda mai, invece lo sono, perché questa volta canto una canzone scritta apposta per me, che mi appartiene e infatti si chiama ‘T’Appartengo’.

Un brano, come già detto, di grande successo, al punto da essere stato anche tradotto in spagnolo, e aver avuto tantissime cover. Il titolo di questo brano è anche nel nuovo album di Marracash dal titolo “Persona” con un pezzo dal titolo “Appartengo” in cui il rapper duetta insieme a Massimo Pericolo.