Tananai annuncia la pubblicazione del suo primo album

Tananai ha vissuto un 2022 all’insegna del successo. Dall’ultimo posto in gara al “Festival di Sanremo” con il brano “Sesso Occasionale” è stato un percorso tutto in salita, prima con l’inatteso successo del brano in gara (divenuto in poco tempo uno dei più ascoltati di tutta la manifestazione), poi con il successo del brano “Baby Goddamn” pubblicato originariamente lo scorso anno, per continuare con il singolo estivo “Pasta” e l’attuale “Abissale“. I tempi per la pubblicazione di un album ufficiale sono ormai maturi.

Il suo primo album, “Rave, Eclissi”, uscirà venerdì 25 novembre. Già disponibile in presave e preorder. L’album conterrà 15 brani, di cui 6 già editi e 9 inediti tra i quali uno in duetto con una giovane collega, che rappresentano tutte le anime di Tananai: artista, produttore, cantautore ma anche uomo figlio del suo tempo e della società in cui è cresciuto.

È già attivo anche il sito web ufficiale del nuovo progetto discografico, attraverso il quale Tananai rilascerà contenuti esclusivi, piccoli spoiler e tutte le informazioni di “Rave, Eclissi”.

Queste le parole con cui il giovane artista descrive il progetto: “‘RAVE, ECLISSI‘ è il sunto delle due anime che fin dall’inizio del mio progetto ho deciso di inserire nelle canzoni. C’è la parte più cazzona, leggera, quella che forse nell’ultimo anno ha permesso alla maggior parte di voi di conoscermi: il Rave. Ma dopo la festa c’è sempre il down, l’Eclissi, il mio lato più introspettivo”.

Ecco infine la tracklist dell’album:

Abissale

Quelli Come Noi

Piccola Gabber

Nera Salsa Di Soia

Campo Minato Feat. Ariete

Serie A

Gli Anni Migliori

Baby Goddamn

Rave Eclissi

Sesso Occasionale

Maleducazione

Esagerata

Tre Quarti

Pasta

Fottimi

Ma non finisce qui, Tananai ha già annunciato le prime date del tour con il quale a partire dalla prossima primavera tornerà a portare in giro per l’Italia la sua musica. Per i fans di Tananai si prospettano tante occasioni per sostenere il proprio beniamino.