"Supercalifragili", il nuovo singolo di J-Ax e Annalisa

In questi giorni drammatici e difficili per l’Italia, a causa dell’emergenza sanitaria e del Coronavirus, nonostante molti eventi, concerti e manifestazioni musicali (vedi Eurovision Song Contest) siano saltati, la musica continua a tenerci compagnia. Lo sa molto bene J-Ax che, nella giornata di venerdì 20 marzo, ha lanciato il suo nuovo singolo “Supercalifragili“, estratto dell’album “ReAle”, cantato in coppia con Annalisa.

Un singolo che è possibile ascoltare in rotazione radiofonica, ma anche sulle migliori piattaforme digitali di musica, compreso Spotify e iTunes, solo per citare alcune delle più famose e conosciute. Un singolo che, oltre ad Annalisa, vede anche la partecipazione di Luca Di Stefano che racchiude una promessa.

Durante una delle puntate di All toghether now, lo show musicale, presentato da Michelle Hunziker, J-Ax aveva promesso a Luca Di Stefano, giovane talento originario di Catania di duettare con lui nel suo singolo. E così è stato, perché Luca Di Stefano è uno dei featuring del nuovo singolo del rapper milanese.

Il singolo fa parte del suo ultimo album dal titolo” ReAle” che ha raccolto un grandissimo successo di pubblico e critica. Un album in cui il rapper si è messo in gioco, cantando ed eseguendo brani leggeri e divertenti, insieme ad altri che trattano di tematiche delicate e attuali. Un disco che ha radunato sia i vecchi fan del rapper, ma che gli ha permesso di avvicinare anche i nuovi, dimostrando di essere il re incontrastato della scena.

Il senso di questo singolo Supercalifragili che rimanda al brano di Mary Poppins è che non serve una pillola per la felicità, ma affrontare le sfide e le difficoltà di ogni giorno con forza e determinazione, anche quando ci si sente fragili, aiuta a raggiungerla e avvicinarsi contando su se stessi e sulle potenzialità di ognuno. Nel frattempo, il rapper si prepara per il live evento del 19 settembre nella sua città a Milano al Forum di Assago.