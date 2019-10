Super Bowl 2020: cantano Shakira e Jennifer Lopez

Il 2 febbraio 2020 gli Stati Uniti D’America si fermeranno per vedere il Super Bowl, l’evento sportivo più seguito negli USA. Oltre alla partita che determinerà chi sarà il vincitore della National Football League, c’è sempre molta attesa per l’Halftime Show che quest’anno vedrà esibirsi Shakira e Jennifer Lopez.

Già all’inizio di settembre si era ipotizzato della possibilità di vedere Jennifer Lopez esibirsi, ma la conferma è stata dalla stessa artista che ha pubblicato un tweet scrivendo “This is Happening. 02.02.20” ossia sta succendendo con la data del Super Bowl, in allegato una foto della cantante colombiana Shakira che indossava un bracciale dorato con il marchio Pepsi, sponsor dell’evento sportivo.

A confermare l’esibizione è stata anche Shakira che sul suo profilo twitter, come la collega di origini portoricane, ha pubblicato una foto di Jlo con un anello e una cintura con il marchio Pepsi, scrivendo “Get ready 02.02.20” ossia preparatevi e la data del Super Bowl.

Per entrambe la artiste,considerate delle superstar della musica latina, sarà il debutto assoluto sul palco della manifestatzione sportiva più seguita in America xhe negli ultimi anni ha visto esibirsi artisti del calibro di Bruno Mars, Lady Gaga, i Maroon 5, Katy Perry, i Coldplay, Justin Timberlake e Beyoncè. Inoltre prima di loro gli unici artisti latini ad esibirsi sono stati Gloria Estefan ed Enrique Iglesias.

Sarà la prima volta che le due cantanti canteranno insieme essendosi solo incrociate al Mondiale di Calcio 2014, dove Jennifer Lopez si è esibita alla cerimonia di apertura con il brano “We are one (Ole Ola)” in collaborazione con Pitbull e Claudia Leitte, mentre Shakira si è esibita alla cerimonia di chiusa con il brano “La La La”. La cantante aveva già firmato la colonna sonora del Mondiale in Sudafrica con la canzone “Waka Waka (This Time for Africa)”.