"Streaking", il primo album di Loredana Bertè, verrà ripubblicato in vinile

Discograficamente parlando, il vinile rappresenta negli ultimi anni una grossa boccata d’ossigeno per un mercato che purtroppo ha ormai raggiunto bassisimi livelli produttivi. Non è un caso se ormai tutte le pubblicazioni discografiche vengono stampate anche in vinile e se peridoicamente vengono ristampati in questo formato vecchi album degli artisti più collezionati. Anche Loredana Bertè sarà protagonista prossimanente di questo processo discografico. È stata infatti annunciata la ristampa in vinile del suo primissimo album, “Streaking“.

“Streaking”, pubblicato per la prima volta nel 1974, rappresenta l’esordio nel mondo discografico di Loredana Bertè. L’album suscitò all’epoca grande scalpore per svariati motivi: la cantante appariva nuda nell’immagine di copertina e negli scatti interni all’album, inoltre per la prima volta nel testo di una canzone appariva il termine ca**o. L’album fu censurato e ritirato dal mercato, diventando nel corso degli anni un vero cimelio introvabile.

Le pochissime copie diffuse della prima ed unica stampa in vinile vengono gelosamente custodite dai fans più fedeli o messe in vendita su siti di aste online a prezzi decisamente proibitivi (attualmente su Ebay ne circola una copia venduta a 200€). Diversa la sorte toccata al formato cd dell’album, che è stato ristampato due volte nel corso degli anni, l’ultima delle quali appena due anni fa e quindi ancora facilmente reperibile nei negozi di dischi.

Finalmente però “Streaking” è pronto a tornare disponibile per tutti attraverso una speciale riedizione, che sarà pubblicata il prossimo 28 febbraio in esclusiva sullo store online ibs.it. La riedizione dell’album vedrà la fedele copia della copertina originale, apribile, ed una stampa su vinile giallo trasparente. Il prezzo della pubblicazione è alla portata di tutti, soli 25,50€, al momento scontato a 22,95€.

L’occasione non sfuggirà sicuramente ai fans che da anni attendono la ristampa di questo lavoro discografico della loro beniamina, che pur non avendo riscosso grande successo all’epoca e non contenendo nessun brano entrato nell’immaginario collettivo rappresenta comunque il punto di partenza della straordinaria carriera di Loredana Bertè.