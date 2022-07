Steven Tyler degli Aerosmith esce dalla riabilitazione: "Dopo 30 giorni sono pulito e sobrio"

Ascolta questo articolo

Steven Tyler sta “incredibilmente bene” dopo aver completato un programma di riabilitazione di 30 giorni in una clinica specializzata, nella quale ha affrontato la sua continua battaglia con la dipendenza. Il cantante degli Aerosmith è adesso pulito e sobrio, dicono i membri della sua famiglia, e pronto a tornare al lavoro.

L’artista 74enne avrebbe lasciato volontariamente il centro di riabilitazione nel corso della scorsa settimana, dopo aver scelto di rimanere per più tempo rispetto ai 30 giorni originariamente previsti dal programma, per evitare di compromettere la sua sobrietà in futuro. Steven si è ricoverato lo scorso maggio, dopo aver avuto una ricaduta durante la guarigione in seguito ad un intervento chirurgico al piede.

Consapevole delle potenziali conseguenze fatali della ricaduta, Tyler ha deciso di ricoverarsi, con il supporto di amici e familiari che continuano a stargli accanto nel suo recupero. Le fonti interne alla famiglia del cantante hanno parlato al sito TMZ, dichiarandosi “felici” per i progressi che ha fatto in riabilitazione, e confermando che ha riacquistato “un peso sano” e che ha ripreso colorito.

Lo scorso maggio, annunciando lo stop al tour della band, furono gli stessi Aerosmith a confermare la ricaduta di Steven. “Come molti di voi sanno, il nostro amato fratello Steven ha lavorato alla sua sobrietà per molti anni. Dopo un intervento al piede per prepararsi al palco e la necessità di antidolorifici durante il processo, ha avuto una ricaduta e si è ricoverato volontariamente in un programma di trattamento per concentrarsi sulla sua salute e recupero“, leggeva il comunicato rilasciato dal gruppo.

Il resto dei concerti della band, nota per hit famose a livello mondiale come “Dream On”, “Walk This Way”, “Crazy”, “Crying” e “I Don’t Want to Miss a Thing” solo per citarne alcune, dovrebbero riprendere a Settembre, con il prossimo concerto previsto a Bangor per il 4 del mese. Dal 14 settembre all’11 dicembre gli Aerosmith saranno invece impegnati in una serie di concerti a Las Vegas presso il Dolby Live a Park MGM.