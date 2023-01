Shakira umilia Pique e la sua amante con la sua nuova canzone, cosa dice nel testo

Ascolta questo articolo

Una nuova spietata canzone della cantante Shakira, nella quale la star colombiana umilia il suo ex compagno Gerard Piqué, ha registrato più di 63 milioni di visualizzazioni su YouTube in sole 24 ore dalla sua pubblicazione, rendendola la nuova canzone latina più visualizzata nella storia della piattaforma.

Shakira e Piqué, calciatore per il Barcellona, il Manchester United e la nazionale spagnola, si sono separati lo scorso anno dopo più di dieci anni insieme, ed hanno due figli. L’ex difensore centrale, che ha 35 anni, ha da allora ha iniziato una relazione con una donna di 23 anni di nome Clara Chía.

Nel brano “Music Session 53“, una collaborazione di circa 5 minuti con il DJ argentino Bizarrap, la 45enne Shakira canta: “Io valgo due 22enni“, aggiungendo: “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo / Hai scambiato un Rolex per un Casio“. La cantante dice anche che “una lupa come me non è per i principianti“, aggiungedo verso l’ex che lei era “fuori dalla tua portata, motivo per cui stai con qualcuno proprio come te“, suggerendo poi a Piqué, grande amante della palestra, di trovare anche un po’ di tempo per allenare il suo cervello.

Oltre ai riferimenti pungenti a Piqué e alla sua nuova fidanzata, Shakira menziona sua suocera, i media e i suoi continui problemi con le autorità fiscali spagnole, che accusano Shakira di non aver pagato 14,5 milioni di euro di tasse. “Mi hai lasciato con mia suocera come vicina, con la stampa alla mia porta e un debito con il fisco“, canta l’artista di “Hips don’t lie”.

Si tratta del secondo singolo che Shakira ha rilasciato in seguito alla rottura con Piqué, dopo il brano “Monotonia” pubblicato lo scorso ottobre. La canzone era una bachata in collaborazione col cantante Ozuna, ma in quel caso il testo non era stato scritto dalla cantante di “Waka Waka”.