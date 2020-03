Shakira e J.Lo. criticate per lo show del Super Bowl

Cosa ne pensa l’autore

Carlo Crescenzi - Tutto sommato, non mi è dispiaciuto quello che ho visto e stimo molto le due artiste, che oltretutto hanno dei figli piccoli, non mi è sembrato di vedere nulla di scandaloso che non fosse nella norma per quanto concerne questo tipo di esibizioni. Gli americani sono per molti aspetti un popolo contraddittorio, a volte esagerati nell'esasperazione della sessualità, a volte più puritani e conservatori di quanto si possa immaginare, forse a causa del peso che i partiti di estrema destra hanno in alcuni Stati. Ritengo che nessun bambino dovesse essere protetto dalla performance di Shakira e Jennifer Lopez, così come da altri spettacoli di musica pop, anche perché penso sia un tipo di programma a cui potrebbero assistere facilmente facendo zapping mentre guardano la televisione a casa in assenza dei loro genitori.