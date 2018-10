Selena Gomez: ulteriori problemi di salute, ricoverata per un crollo emotivo

Secondo TMZ, il più autorevole sito di gossip internazionale, la cantante Selena Gomez è stata urgentemente ricoverata in un rehab a causa di un crollo emotivo. La popstar ha conquistato, con il suo talento, un successo ed una popolarità spettacolari, tanto da essere nel mondo la donna più seguita sui social. Al tempo stesso la sua vita le ha riservato diversi ostacoli da superare, che hanno compromesso la sua salute generando continui periodi di stress e dolore.

Nel 2015, la “regina di Instagram” che vanta 144 milioni di followers, ha dichiarato di essere affetta dal Lupus, una terribile malattia autoimmune che sovverte il sistema immunitario contro l’organismo stesso, causando danni nefasti, tanto da mettere a rischio la vita di chi ne è colpito. Nel 2017, invece, a commuovere il mondo intero è stata la notizia del trapianto di rene, che Selena ha ricevuto grazie al lodevole gesto della sua migliore amica, Francia Raisa.

La giovane amica ha raccontato un episodio che l’ha indotta a candidarsi come donatrice di Selena: “Ricordo che un giorno Selena entrò in casa e da quanto era debole, non riuscì neppure ad aprire una bottiglia d’acqua. Scoppiò a piangere e mi raccontò che per avere un rene c’era una lista di attesa di almeno sette anni. Quando scoprimmo di essere perfettamente compatibili non ci pensai due volte a donarle il mio rene”.

Il crollo emotivo

Recentemente la coraggiosa Selena ha riscontrato un altro grave problema, ossia una pesante carenza di globuli bianchi e per tale motivo è stata costretta a rimanere attaccata ad una flebo per diversi giorni. In meno di un mese la Gomez è stata ricoverata per ben due volte, la prima alla fine di settembre, la seconda due giorni fa; la carenza di globuli bianchi, purtroppo, è una patologia tipica dei pazienti che hanno subito un trapianto di rene. Quest’ultimo spiacevole episodio ha stravolto l’animo della cantante che, stanco di lottare contro un accanimento del destino, ha devastato la pazienza e la tenacia di Selena, causandole un crollo emotivo.

Molti tabloid americani hanno raccontato che la Gomez, in un momento di cedimento, si è strappata le flebo dal braccio e ha tentato di abbandonare di sua spontanea volontà il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles, crollando emotivamente di fronte alla sua pesante problematica. La famiglia, che la sostiene continuamente, è stata costretta ad indurre la cantante a riabilitarsi emotivamente all’interno di un rehab.

Nonostante le sue innumerevoli difficoltà, Selena è sempre stata un modello d’insegnamento e incoraggiamento per tutti i suoi fans, che hanno sempre trovato conforto nelle sue canzoni. Il legame che è riuscita a instaurare con i suoi seguaci è indissolubile infatti i numerosi ammiratori hanno sempre apprezzato la sua determinazione e il suo coraggio nel risolvere e affrontare le avversità della vita. In questo momento tutto il mondo soffre per la propria beniamina e spera che la giovane star possa trovare la forza per rialzarsi ancora una volta.