Selena Gomez e la rivelazione della lingua spagnola: anche il nuovo singolo "999" è un successo

Con il singolo “999”, Selena Gomez segna la sua prima collaborazione con il cantautore colombiano Camilo e insieme abbracciano l’ennesimo traguardo. Il brano sta scalando le classifiche più ambite nello scenario artistico internazionale e arriva in seguito ad un grande successo conquistato dalla seguitissima star statunitense: con il suo primo EP in lingua spagnola chiamato “Revelacion”, Selena è ufficialmente la sola artista femminile a raggiungere la vetta nella celebre chart Billboard degli album latini dal 2017.

Scritto dalla mano di Camilo, il brano “999” incoraggia ad aprire il proprio cuore e ad esternare, senza vergogna e timore, i propri sentimenti così da fare quel passo unico e fondamentale che unisce due persone. Le parole non dette, la paura di un rifiuto, la timidezza non devono mai frenare chi nutre un sentimento puro: infatti, i due artisti invitano l’ascoltatore a non fermarsi mai e a trovare il coraggio di esprimere ogni propria emozione.

Lo stile latin pop caratterizza il brano che si arricchisce dalla contaminazione di due voci molto particolari che si mischiano con dolcezza e armonia. Grazie a tale collaborazione, i due artisti hanno avuto l’opportunità di conoscersi meglio nonostante gli stessi, senza mai incontrarsi, nutrivano molta stima reciproca.

In una lunga intervista Camilo ha dichiarato che ha sempre apprezzato Selena e tra i suoi sogni c’era proprio quello di duettare con lei: “Lavorare con Selena Gomez è un grande onore. Fin dall’inizio il brano è stato scritto pensando alla sua voce e non esisterebbe senza di lei. L’ho creata sognando questa collaborazione”.

Allo stesso modo, Selena ha fin da subito ammirato le capacità artistiche del collega tanto da lanciarsi in questo nuovo progetto musicale con enorme entusiasmo: “Camilo è un autore e cantante fantastico che ha il coraggio di riversare i propri sentimenti in tutto ciò che crea e questa cosa ci ha accomunato tantissimo fin da subito”.