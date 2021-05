Sei capelli di Kurt Cobain venduti all’asta per 14mila dollari

Sei capelli del leggendario artista Kurt Coban sono stati venduti all’asta per una cifra strabiliante. I sei fili di biondo, tagliati dalla famosa chioma del frontman dei Nirvana, è stata infatti battuti per ben 14mila e 145 dollari presso il sito della casa d’aste Iconic Auctions. La cifra è ancora più impressionante se si pensa che il più lungo dei sei capelli misura appena 6,35 centimetri, e che la cifra raggiunta all’asta significa che ogni capello è stato venduto per poco più di 2mila e 350 dollari.

I capelli sono stati conservati per oltre trenta anni in una busta di plastica grande quanto un sottobicchiere, secondo quanto riportato dal catalogo dell’asta. La storia dei sei capelli è abbastanza particolare. Pare infatti che risalgano a quattro mesi prima dell’uscita di “Bleach”, l’album di debutto dei Nirvana, e a diversi anni prima della loro ascesa nel mondo della musica americana.

Il ciuffo di capelli è stato fornito dalla vecchia amica di Kurt Tessa Osbourne, che gli fece un taglio di capelli a Birmingham il 29 ottobre del 1989. A riprova della originalità dei capelli, due foto di Tessa insieme a Kurt, una delle quali cattura il momento in cui la donna stava tagliando i capelli a Cobain, mentre l’altra li mostra abbracciati e sorridenti, con la Osbourne che ha ancora le forbici in mano.

“Tessa conosceva Kurt in Inghilterra, si frequentavano durante il Tor di Bleach“, conferma l’artista di Seattle Nicole DePolo. “I Nirvana erano diventati famosi in Inghilterra prima che nel resto del mondo, e lei aveva capito che sarebbe diventato un mito nella musica“. Tessa è inoltre creditata come “la donna che gli ha dato il suo iconico taglio di capelli“.

Secondo i documenti dell’asta, sembra infatti che sia stata proprio lei a schiarire i capelli del cantante poco prima che la sua immagine diventasse famosa in tutto il mondo. Tessa ha conservato per anni i capelli di Kurt, prima di darli a DePolo dopo la scomparsa del cantante, morto suicida a 27 anni. In seguito erano finiti nella collezione di John Reznikoff, l’uomo che ha il Guinness dei primati per la più grande collezione di capelli di persone famose.