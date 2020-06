"Schiacciacuore", il nuovo singolo di Nina Zilli in difesa dell’ambiente

Nina Zilli torna sulla scena musicale, dopo un po’ di tempo, grazie al nuovo singolo dal titolo “Schiacciacuore” in cui, a cominciare dal titolo, è intuibile la tematica affrontata. Un brano in cui non si parla solo d’amore, ma anche di Natura, del fatto che l’uomo la sta distruggendo. Nina Zilli, da sempre in difesa dell’ambiente, si batte su questo tema anche in questo suo nuovo pezzo.

Un brano scritto dalla stessa cantante durante il periodo della quarantena e che parla d’amore, come dice lei stessa, ma anche della Natura e di come viene maltrattata ogni giorno dalle azioni dell’uomo. Una canzone con un testo e un arrangiamento leggero, anche se tocca importanti tematiche. Un brano che rappresenta un po’ la rinascita e le difficoltà del periodo.

Ci sono poi riferimenti all’Amazzonia e a quello che sta accadendo nei seguenti versi “Madre Natura in tuta da ginnastica con le labbra che sono isole di plastica”. Un brano che la Zilli canta in coppia con Nitro, al quale non è giunta nessuna richiesta ufficiale, ma semplicemente è giunto in studio mentre la Zilli stava registrando il brano. Una persona giunta nel posto giusto al momento giusto, quindi l’idea di collaborare è nata in maniera spontanea e naturale, senza forzature.

Inoltre, secondo la Zilli, se da un lato i social possono essere utili in quanto ti mettono in contatto con tante persone, dall’altra si rivelano socialmente inutili in quanto viene a mancare l’empatia. Dopo la pandemia molte cose in diversi settori si stanno riorganizzando e bisogna nuovamente prendere in mano la propria vita.

Dal momento che le informazioni, vere o fake che siano, sono alla portata di tutti, bisogna puntare sull’empatia, riscoprirla e puntare sul rispetto per l’ambiente, dal momento che “siamo ospiti e come tali dobbiamo rispettarlo anche per non uscirne male”. Il compito di ognuno di noi, a prescindere dall’essere artisti, è quello di farsi sentire, di far valere le proprie ragioni, perché soltanto stando uniti è possibile riuscire.