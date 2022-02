Cosa ne pensa l’autore

Fede Sanapo - Queste notizie ci fanno capire come in una manifestazione nazionale come Sanremo i protagonisti non sono soltanto i vincitori, ma tutti, indistamente. La vicenda di Michele Bravi e Tananai ci fa capire come possa nascere stima e amicizia anche soltanto da alcune dichiarazioni. Due artisti che faranno sicuramente parlare di se, nonostante le rispettive posizioni di classifica.