La SLA si è portato via Amedeo Grisi, il cantautore 49enne originario di Sanremo che da anni lottava contro la malattia. Sin dagli anni ’90 Grisi ha fatto parlare molto bene di sè e sognava di portare la sua musica sul palco del teatro Ariston. Nel 2018 all’ex oratorio di Santa Brigida si era esibito assieme a Claudio Baglioni. A dare notizia del suo decesso è stata la moglie Céline Martrès, che in questi anni di malattia non lo ha abbandonato un attimo.

Da lei Grisi ha avuto due figli, Alice e Andrea. Il 49enne è stato appassionato di musica fin da quando era giovanissimo, il suo strumento preferito e che ha sempre amato era la chitarra. Recentemente è uscito anche un suo libro “Dentro le mie poesie” in cui ha raccolto i suoi versi. L’opera è uscita a inizio febbraio. Ad agosto Grisi aveva deciso di interrompere la terapia per la SLA, lasciando che la malattia facesse il suo corso.

Commozione in città

Ad agosto Amedeo Grisi in un post su Facebook aveva comunicato la sua scelta di interrompere le cure. “A noi malati di Sla viene concesso di decidere se ‘andare avanti’ facendo una tracheotomia, che vorrebbe dire un tubo in gola e altri tubi nello stomaco per essere alimentato, inchiodato in un letto e con una aspettativa di vita di inferno, di due anni, altrimenti l’altra possibilità è quella di fermarsi e sottoporsi a una eutanasia” – queste erano state le sue parole.

Negli anni ’90 Grisi partecipò ad una trasmissione televisiva presentandosi come sosia di Massimo Di Cataldo, del quale poi divenne un grande amico. Quando si esibì con Claudio Baglioni nel 2018 Grisi aveva già appreso di essere malato. Lascia un vuoto incolmabile nel panorama musicale e artistico italiano.

La sua scomparsa ha provocato molto dolore a Sanremo. Anche il sindaco Alberto Bianchieri lo ricorda con commozione: “mi piace ricordarti sorridente in quel giorno in cui realizzasti il sogno di un duetto speciale. Buon viaggio Amedeo”– queste le parole del primo cittadino. I funerali si terranno domani, venerdì 18 febbraio, alla chiesa di San Martino con inizio alle 14:30.