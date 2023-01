Sanremo 2023, Amadeus svela gli artisti che si esibiranno sul palco in Piazza Colombo

Ascolta questo articolo

Anche il Festival di Sanremo 2023 diventa social: con un nuovo profilo su TikTok, Amadeus riunisce gli appassionati della storica kermesse pubblicando diversi video, perlopiù contenuti inediti e immagini di backstage che svelano piccoli dettagli del grande evento che sarà trasmesso su Rai 1 a partire da martedì 7 febbraio.

Il direttore artistico, tramite il seguitissimo social, ha annunciato gli artisti che si esibiranno sul palco di Piazza Cristoforo Colombo, durante la settimana del Festival, in stretto collegamento con l’Ariston: Annalisa; Achille Lauro; Piero Pelù; Francesco Renga e Nek; La Rappresentante di Lista. Attraverso l’hashtag “#Sanremo2023”, i contenuti condivisi da Amadeus hanno raccolto in pochi giorni milioni di visualizzazioni.

Tra gli ospiti più attesi, spicca il nome di Annalisa: la giovane artista arriva da un periodo ricco di soddisfazioni infatti è stata proclamata come la cantante italiana con più views su YouTube nel 2022. Il successo generato da “Tropicana”, in duetto con i Boomdabash, e del singolo “Bellissima” hanno segnato un anno d’oro per Annalisa che ha registrato numeri record e conquistato le piazze di tutta Italia.

Come negli anni precedenti, è confermato il “palco sul mare” a bordo della Costa Smeralda che ospiterà le esibizioni di Fedez, Salmo, Guè, Takagi & Ketra. Per quanto riguarda i super ospiti, Amadeus ha riservato al pubblico di Rai 1 grandi sorprese tra cui: I Pooh; Al Bano; Massimo Ranieri per ripercorrere i più grandi successi della musica italiana e i Black Eyed Peas per far ballare l’Ariston con il loro potentissimo ritmo.

In quanto vincitori di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco apriranno la 73esima edizione del Festival della canzone italiana con il brano “Brividi” accompagnati da Amedeus che sarà affiancato da amatissimi personaggi della TV, della moda, del cinema, della musica e dello sport come: Chiara Francini; Francesca Fagnani; Chiara Ferragni; Gianni Morandi; Paola Egonu.