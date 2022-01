Sanremo 2022, Gianno Morandi resta in gara: il comunicato della Rai

Una notizia che nelle ultime ore ha destato non poca preoccupazione nei tantissimi fan del cantante di Monghidoro, Gianni Morandi. Nella giornata del 3 gennaio infatti, per puro errore tecnico, dettato dal tutore che Morandi è costretto ad indossare, aveva avviato un video mediante l’utilizzo di social media manager, riprendendo il backstage. All’interno del video si ascoltano alcuni secondi della nuova canzone inedita che verrà presentata a Sanremo 2022.

Come tutti sanno, tra le condizioni per poter partecipare al Festival di Sanremo, vi è anche quella di presentare una canzone inedita, mai ascoltata prima. Una prerogativa ampiamente accettata da Morandi, se non fosse per un piccolo errore che ha messo veramente a rischio la sua partecipazione all’imminente Festival.

Gianno Morandi parteciperà a Sanremo 2022: il comunicato Rai

In questi minuti si apprende però che Morandi potrà partecipare al Festival, in quanto la Rai reputa che il video è stato pubblicato per un semplice errore tecnico, dettato dal tutore che ha indosso il cantante.

Di seguito il comunicato Rai, che recita: “In merito alla diffusione involontaria del brano di Gianni Morandi, in gara al 72esimo Festival della Canzone di Sanremo, la Direzione artistica in accordo con Rai1 non ritiene di dover escludere la suddetta canzone perché si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell’incidente occorsogli alcuni mesi fa. L’impedimento al movimento della mano ha determinato l’errore per cui Morandi ha messo in rete il backstage che stava vedendo privatamente. Morandi non è mai ricorso a social media manager per la gestione del suo profilo Facebook e ha quindi commesso l’errore tecnico sopra menzionato. Restano quindi in gara la canzone e l’artista Morandi“.

Non è la prima volta che la Rai si trova a dover affrontare un problema del genere. Anche nella scorsa edizione del Festival, il noto cantante Fedez, insieme a Francesca Michielin, si sono ritrovato sul filo della squalifica per aver pubblicato sulle storia Instagram, un pezzo della canzone sanremese, Chiamami per Nome. Alla fine, anche in quel caso la Rai decise di consentire ai due cantante di poter partecipare, raggiungendo il secondo posto alla kermesse Canora.

Ritornando al caso Morandi, la canzone in questione si chiama “Apri tutte le porte“, scritta da Jovanotti. Non resta che attendere l’inizio del Festival per poter ascoltare questo nuovo inedito.