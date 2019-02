Sanremo 2019, tutti gli album in uscita

Il Festival di Sanremo è una ghiotta occasione per gli artisti in gara di lanciare i loro nuovi progetti discografici. Qualcuno ha pronto un album totalmente inedito mentre tanti altri hanno pensato ad una raccolta dei loro successi o a riedizioni dei loro ultimi album.

Sul fronte degli inediti sono pochi gli album che usciranno durante la settimana sanremese. L‘8 febbraio verranno infatti pubblicati gli album di inediti di Patty Pravo,”Red”, Arisa, “Una nuova Rosalba in città” – il primo sotto l’etichetta discografica di Caterina Caselli – Anna Tatangelo con “La fortuna sia con me”, Livio Cori con “Montecalvario – Core senza paura” e gli ExOtago con “Corochinato”.

Puntano al rilancio dei loro ultimi album Loredana Bertè con “Liberté (Sanremo Edition)”, i BoomDaBash con “Barracuda (Predator Edition 2019)”, Irama con “Giovani Per Sempre” e Shade con “Truman Sanremo Edition”. Pubblicheranno un best of i Negrita con “I ragazzi stanno bene 1994-2019”, gli Zen Circus con “Vivi si muore – 1999-2019”, Simone Cristicchi con “Abbi cura di me (La raccolta 2005-2019)” e Briga con “Il rumore dei sogni collection”.

Si continua il 15 febbraio con l’album di inediti di Einar, dal titolo “Parole nuove”, Federica Carta che pubblicherà l’album “Popcorn” e la riedizione dell’ultimo album di Enrico Nigiotti, “Cenerentola e altre storie…”. Arriverà inoltre il nuovo attesissimo album de Il Volo, ovvero “Musica”. Album di inediti ancora senza data d’uscita per Paola Turci, Ultimo, Daniele Silvestri, Nek e Francesco Renga. Tutti previsti per la prossima primavera, probabilmente per evitare di scontrarsi tutti insieme nelle le stesse settimane.

Tanta carne al fuoco relativamente agli album degli artisti in gara che subiranno la fortissima concorrenza discografica dei tanti ospiti italiani che calcheranno il palco dell’Ariston promuovendo i loro ultimi lavori discografici. Non mancherà la solita compilation con tutti i brani in gara che quest’anno tornerà ad essere pubblicata anche in formato doppio vinile.