Sanremo 2019, il vincitore e la classifica finale

Quella di quest’anno è stata certamente l’edizione del Festival di Sanremo più contestata degli ultimi anni. La finale di ieri ha visto trionfare il 27enne Alessandro Mahmood, conosciuto semplicemente come Mahmood, italo-egiziano nato a Milano che, inaspettatamente, ha vinto la 69esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Soldi“.

Nessuno avrebbe mai pensato alla vittoria di Mahmood, tanto meno lui, che al momento della premiazione ancora non poteva realizzare di aver vinto il Festival della musica italiana. Ecco la classifica finale:

Mahmood – “Soldi” Ultimo – “I tuoi particolari” Il Volo – “Musica che resta” Loredana Bertè – “Cosa ti aspetti da me” Simone Cristicchi – “Abbi cura di me” Daniele Silvestri – “Argento vivo” Irama – “La ragazza con il cuore di latta” Arisa – “Mi sento bene” Achille Lauro – “Rolls Royce” Enrico Nigiotti – “Nonno Hollywood” BoomDaBash – “Per un milione” Ghemon – “Rose viola” Ex-Otago – “Solo una canzone” Motta – “Dov’è l’Italia” Francesco Renga – “Aspetto che torni” Paola Turci – “L’ultimo ostacolo” The Zen Circus – “L’amore è una dittatura” Federica Carta & Shade – “Senza farlo apposta” Nek – “Mi farò trovare pronto” Negrita – “I ragazzi stanno bene” Patty Pravo & Briga – “Un po’ come la vita” Anna Tatangelo – “Le nostre anime di notte” Einar – “Parole nuove” Nino D’Angelo & Livio Cori – “Un’altra luce”

Sono stati assegnati anche altri premi: il Premio della critica Mia Martini, il Premio Lucio Dalla e il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo sono andati a Daniele Silvestri per il brano “Argento vivo”. Il Premio Sergio Endrigo alla miglior interpretazione e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale sono stati assegnati a Simone Cristicchi per la sua “Abbi cura di me”. Infine Ultimo, con “I tuoi particolari”, ha vinto il Premio TIMmusic alla canzone più ascoltata.

Lascia senza parole il fatto che Daniele Silvestri e Simone Cristicchi, vincitori rispettivamente di 3 e 2 premi, siano rimasti fuori dal podio finale: Silvestri si è classificato 6° e Cristicchi 5°. Immaginiamo la delusione di Ultimo, arrivato ad un passo dalla vittoria finale, dopo aver vinto l’anno scorso Sanremo Giovani con la canzone “Il ballo delle incertezze”, e anche de Il Volo, che dopo aver trionfato con la canzone “Grande amore” nel 2015 volevano ripetersi quest’anno.

Come si sa la classifica finale di Sanremo è composta da un sistema diviso in 3 parti: 50% televoto, 30% sala stampa e 20% giuria d’onore; anche sa alla fine ha vinto Mahmood, Ultimo aveva stravinto al televoto, guadagnandosi il 46,5% dei voti, seguito dal 39,4% de Il Volo e infine Mahmood con il 14,1%, anche se alla fine ha trionfato proprio quest’ultimo con un 38,9% totale, mentre Ultimo ha raggiunto solo il 35,6%, infine Il Volo con il 25,5%.

Visti i risultati raggiunti in questa edizione, Claudio Baglioni, direttore artistico di Sanremo, ha commentato nella conferenza stampa: “O il Festival diventa di nuovo deciso da giurie ristrette di addetti ai lavori, o questa mescolanza rischia di essere discutibile”, aggiungendo poi, “Se il Festival volesse essere una manifestazione popolare potrebbe essere gestita solo dal televoto”. Mahmood adesso parteciperà all’Eurovision Song Contest 2019 che si terrà a Tel Aviv.