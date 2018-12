Sanremo 2019, i 22 concorrenti in gara

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Tanti big interessanti in questa edizione di Sanremo. Sono davvero molto curioso di ascoltare i Negrita, che ritengo uno dei migliori gruppi in Italia, purtroppo sempre troppo snobbati dal nostro Paese. Tanta curiosità anche per Ghemon e Ultimo, che penso possano fare bene in questo Festival e mostrare le loro abilità canore.