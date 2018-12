Nella giornata del 20 dicembre è andata in onda la prima puntata di “Sanremo giovani“. Il primo ad andare in finale è Einar, ex allievo del reality show di “Amici” di Maria De Filippi. Si sono classificati secondi i Deschema e terza Federica Abbate, quest’ultima conosciuta grazie al suo ultimo featuring con il rapper Marracash.

Nel corso di questa puntata sono stati ufficializzati anche i primi undici big che faranno parte del Festival di Sanremo. Il cast di quest’anno sarà composto da ventidue cantanti, più i due vincitori di Sanremo giovani. I nomi, almeno per il momento, sembrano aver convinto il pubblico di casa e i social network sono immediatamente impazziti.

I primi undici big in gara

Tra le donne figurano i nomi di Paola Turci, che si esibisce in “L’ultimo ostacolo”, Anna Tatangelo con “Le nostre anime morte” e Loredana Bertè in “Cosa ti aspetti da me”. Tutte e tre le cantanti hanno già partecipato a Sanremo in passato, in particolare l‘ex di Gigi D’Alessio è diventata nota grazie alla vittoria del Festival di Sanremo 2002 nella sezione “Giovani”.

Tra gli uomini si esibiscono Simone Cristicchi con “Abbi cura di me”, Irama con “La ragazza con il cuore di latta”, Nek in “Mi farò trovare pronto”, Ultimo con “I tuoi particolari”, Motta con “Dov’è l’Italia” e Ghemon con “Rose viola”. Infine ci sono anche due gruppi: i Zen Circus, che canteranno “L’amore è una dittatura” e Il Volo con “Musica che resta”.

Tra i vip in gara stanno arrivando già i primi commenti per questa partecipazione. Nek, ad esempio, ha rilasciato un messaggio su Instagram: “Sono molto felice, perché presenterò una canzone che secondo me merita quel palco e da quella nuova canzone partirà il nuovo progetto. Grazie Claudio perché mi hai voluto al Festival di Sanremo”. Mentre Anna Tatangelo, Ultimo e Irama hanno mandato un video per esprimere la loro felicità.