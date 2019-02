Sanremo 2019, andamento su Itunes dei brani in gara

Da ieri sera le canzoni in gara al Festival di Sanremo sono già in vendita sugli store digitali ed in rotazione radiofonica, in attesa dell’uscita degli album nei negozi di dischi a partire da venerdì prossimo. Vediamo come si stanno muovendo i brani nella classifica di Itunes, che viene regolarmente aggiornata più volte al giorno.

L’ultimo aggiornamento, quello delle ore 15:50, vede in vetta alla classifica Ultimo con il brano “I tuoi particolari”; il giovane artista è al primo posto anche nei preorder degli album, il suo uscirà il prossimo 5 aprile. Secondo posto per Irama con “La ragazza con il cuore di latta”. Va detto che entrambi hanno una grande quantità di fans che comprano i loro brani a prescindere dalla loro partecipazione al Festival.

Terzo posto per Simone Cristichi e la sua “Abbi cura di me”. Seguono Shade e Federica Carta alla numero 4; Loredana Bertè alla 5; Enrico Nigiotti alla 6; Francesco Renga in settima posizione; Arisa alla 9 ed Il Volo a chiudere la top ten. Nove brani sanremesi su 10, unico esterno alla gara è Andrea Bocelli con il brano “Fall on me” cantato in duetto con il figlio Matteo, ieri sera ospiti del Festival.

Seguono: alla 11 Nek, alle 12 Achille Lauro, alla 13 i BoomDaBash, alla 14 Daniele Silvestri, alla 16 Paola Turci, alla 17 Mahmood, alla 18 Patty Pravo e Briga, alla 20 i Negrita. Anna Tatangelo occupa la posizione 21, gli Ex-Otago la 24, The Zen Circus la 25, Ghemon la 26, Einar la 27, Motta la 28.

Scendiamo alla 51 per trovare l’ultimo brano sanremese in classifica: il duo composto da Nino d’Angelo e Livio Cori. Si tratta solo dei primissimi dati diffusi da Itunes; è possibile però avere una prima idea relativamente ai brani che il pubblico sta apprezzando maggiormente, almeno in queste prime ore.