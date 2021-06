Sangiovanni, la confessione del cantante: "Soffrivo di ansia e paranoia, prendevo medicinali"

Il cantante del momento, Sangiovanni, reduce della sua bellissima avventura ad “Amici“, in cui non solo ha avuto modo di dimostrare il suo talento, riscuotendo un notevolissimo successo in ambito musicale, ma è stato anche folgorato dall’amore e dalla dolcezza della sua sua Giulia Stabile (vincitrice dell’edizione del talent show).

Oggi Sangiovanni ha voluto invece mostrare al mondo un lato di se molto più fragile e delicato, che non spesso rivela, non sempre mette in mostra. Il ragazzo ha di fatto affermato che non sempre la sua infanzia è stata bella e spensierata. Si può dire infatti che la musica abbia salvato il ragazzo.

La confessione di Sangiovanni

Il giovane cantante ha infatti affermato che la sua vita musicale è iniziata appena qualche anno fa, proprio grazie ai suoi problemi relazionali e soprattutto per avere una valvola di sfogo da un mondo che gli stava stretto, in cui era il bullismo a regnare. Ecco infatti cosa ha raccontato l’artista: “Avevo grossi problemi di ansia e paranoia. Ho fatto psicoterapia e ho preso pure dei medicinali. Ma solo quando ho cominciato anche a scrivere le cose sono migliorate davvero“.

Il fulcro del malessere di Sangiovanni si è sempre racchiuso intorno al tema del bullismo, perpetrato non solo dai compagni di scuola ma anche dagli stessi professori che avrebbero invece dovuto incentivare il ragazzo: “La scuola era diventata un inferno. Un conto è quando vieni bullizzato dai compagni, un altro conto è quando anche i professori ti dicono: ‘Tu non combinerai mai niente nella vita‘. Mi chiudevo in camera senza amici, incompreso“.

Oggi il cantante può tirare un sospiro di sollievo, consapevole che quei giorni bui sono finiti, grazie anche alla sua dolce metà, Giulia Stabile, che giorno per giorno gli ha insegnato ad amare la vita e osservare il mondo con occhi diversi: “Ma come fai a vedere il mondo così?‘. Sto imparando, con qualche anno di ritardo, a essere il bambino che non sono mai stato“.