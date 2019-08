Salmo: concerto 2019 Lignano, scaletta, info e orari

La data del concerto di Salmo a Lignano Sabbiadoro si avvicina sempre più. Questo appuntamento è parte del Playlist Summer Tour 2019, ovvero il tour di Salmo in giro per l’Italia per la promozione del suo nuovo album chiamato Playlist. Quest’ultimo, infatti, ha riscontrato un ottimo successo restando in cima alle classifiche italiane per diverse settimane.

Il concerto si terrà il 12 agosto al Beach Arena di Lignano, in provincia di Udine, nel Friuli Venezia Giulia. Dopo questa data, la tappa successiva sarà la Sardegna, regione di origine del rapper italiano in cui terrà il concerto il 17 agosto.

Concerto Salmo Lignano Sabbiadoro: la scaletta

Il concerto comincerà alle ore 21.15 e chi al momento fosse ancora sprovvisto di biglietto, su diversi portali, come ad esempio TicketOne, ma anche in negozi fisici, è possibile procedere all’acquisto. Il prezzo è fissato a 46 euro, dunque qualsiasi sia la ricevitoria o il sito dalla quale si vuole acquistare il biglietto, il prezzo non cambia.

La zona circostante l’Arena è ricoperta di parcheggi: tuttavia è consigliati recarsi prima perché sono previsti molti presenti. Per quanto riguarda la scaletta, invece, la maggior parte delle canzoni, come già detto, saranno estratte dal suo ultimo album. Tuttavia ci sarà spazio anche per canzoni più “vecchie”. Su Spotify, l’album ha raggiunto quasi i 10 milioni di ascolti in 24 ore: un vero e proprio record.

Al momento Playlist è certificato come doppio disco di platino. La scaletta delle canzoni che dovrebbe essere portata al concerto, logicamente non è stata rivelata. Tuttavia secondo anche i concerti recenti, si può dire che molto probabilmente sarà 90min ad aprire la serata. Dovrebbero essere circa una trentina di canzoni, tra cui “Il cielo nella stanza“, “Daytona”, “S.A.L.M.O.” , “1984”, “Io può”, “FQCMP”, “Orange gulf”. A chiudere il concerto, potrebbe esserci proprio “Mammastomale“.