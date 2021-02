Rocco Siffredi protagonista del videoclip "Kill Me", scene hot per il nuovo singolo di Lialai

La giovane cantante il suo sogno

Caterina Lalli, in arte Lialai, è una giovane cantante pisana alle prime esperienze, ha 25 anni e oggi vive a Carrara. A luglio 2020 è uscito il suo primo singolo “Dime”.

Da tempo Caterina nutre una profonda stima verso l’attore Italiano Rocco Siffredi, noto per le sue pellicole bollenti e per la partecipazione a “L’isola dei famosi” oltre a varie pubblicità.

Qualche tempo fa ha contattato il noto attore hard Rocco Siffredi tramite Instagram con un messaggio privato, pregandolo di aiutarla a realizzare un suo sogno: vederlo protagonista di un videoclip collegato ad un suo brano.

Rocco, che come noto ama le sfide ed è ben predisposto verso i giovani talenti non ha esitato ad accettare la proposta di Lialai.

“Ho provato per gioco a contattarlo su instagram senza nessuna aspettativa” ha dichiarato candidamente la cantante che si mostra entusiasta. Probabilmente ha osato ma non si aspettava una reazione favorevole da parte della star del porno.

Al momento non risultano dichiarazioni ufficiali di Rocco in proposito, ciò fa supporre che non voglia distogliere l’attenzione dal brano e dalla sua esecutrice.

Il videoclip di “Kill Me”

La collaborazione ha fatto si che venisse realizzato il video di “Kill Me” il nuovo singolo della cantante.

Rocco interpreta un rapinatore che mette a segno un colpo in banca indossando la maschera dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e in collaborazione con Lialai. Il finale vede però Siffredi in una posizione scomoda, dopo una notte di passione l’astuta criminale abbandona il suo complice e fugge con il bottino.

Il video è stato realizzato grazie alla collaborazione del regista romagnolo Samuele Sbrighi

Per quanto riguarda l’esperienza vissuta insieme Lialiai ha aggiunto: “Interagire con lui sul set è stato molto semplice è una persona estremamente sensibile, sa come metterti a tuo agio, ti dà carica e sicurezza.”